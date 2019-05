Continua il successo della serie televisiva americana New Amsterdam che sta incassando buoni ascolti ed è trasmessa su Canale 5. La fiction è stata mandata in onda in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, e i primi episodi hanno avuto inizio nel mese di dicembre. Questa fiction appartiene al genere della serie di tipo medical e gli ascolti rilevanti ottenuti in America hanno determinato, dopo una serie di valutazioni, la riconferma e il nuovo ciclo di puntate di questo prodotto televisivo.

New Amsterdam: NBC rinnova la serie per la stagione 2 - cinematographe.it

Domenica 5 maggio sono andati in onda i nuovi episodi di New Amsterdam che ha una trama incentrata sulla vita del dottor Godwin, alle prese con dei rilevanti cambiamenti nel corso della sua esistenza. In particolare le anticipazioni dell'episodio numero tredici di New Amsterdam, in onda il 12 maggio, fanno notare che Max dovrà affrontare continui ostacoli. Il medico si troverà ad avvertire le difficoltà legate al ciclo di chemioterapia ma, nonostante ciò, cercherà di ottemperare ai suoi impegni professionali. Godwin non avrà intenzione di tirarsi indietro per dedicarsi esclusivamente alle cure e cercherà di risolvere i problemi riguardanti l'ospedale.

Pubblicità

La Candelario sostituisce la dottoressa Bloom

Nelle prossime puntate di New Amsterdam il personaggio di Reynolds sarà al centro dell'attenzione. Quest'ultimo prenderà una decisione importante al punto che si dirà pronto per eseguire un'operazione chirurgica molto lucrosa. La Bloom continuerà a essere alle prese con i sensi di colpa per via della dipendenza da Adderall di una serie di problematiche legate alla famiglia e deciderà di mettere al corrente della situazione il dottor Frome e racconterà al medico la verità in merito ai suoi parenti.

Gli spoiler dell'episodio numero quattordici svelano che l'ospedale dovrà fare i conti con l'assenza della dottoressa Bloom. Tale retroscena costringerà la Candelario a prendere il posto della collega. Dopo essere stata nominata come responsabile del pronto soccorso la donna deciderà di mettere in atto delle nuove regole.

Reynolds scosso da una questione spinosa

Inoltre la situazione si complicherà dopo che la dottoressa Sharpe si troverà alle prese con una bambina appena nata e abbandonata in ospedale dalla madre.

Pubblicità

La Sharpe penserà alla possibilità di prendere in adozione la piccola ritenendo che sia arrivato il momento giusto per diventare madre. Dal canto suo Max dovrà combattere per riuscire nell'intento di assicurare il posto di lavoro a Peter Fulton. Nel quindicesimo episodio di New Amsterdam, le anticipazioni sottolineano che Godwin godrà della vicinanza dei pazienti con i quali condivide la chemioterapia. Reynolds, invece, non saprà in quale modo gestire una vicenda legata alla famiglia di un paziente.