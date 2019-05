Le indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni sulla prossima edizione VIP di Temptation Island sono tante: se 'Chi' ha anticipato che Ilary Blasi sarebbe in pole position per la conduzione, 'Oggi' sostiene che una coppia di personaggi famosi sarebbe pronta a mettersi alla prova nel reality. Stiamo parlando di Francesco Monte e Giulia Salemi che, dopo essersi conosciuti ed innamorati durante il GF VIP 3, si vocifera che potrebbero entrare a far parte del cast del format ideato da Maria De Filippi.

Gossip: Francesco Monte e Giulia Salemi potrebbero partecipare a Temptation Island VIP.

I 'Fralemi' pronti per un altro reality? L'indiscrezione

Mancano ancora un bel po' di mesi alla messa in onda della seconda edizione VIP di Temptation Island, ma i settimanali di Gossip sono già scatenati facendo ipotesi sul cast che gli autori metteranno su per bissare il successo dell'anno scorso. L'ultimo numero di Oggi, per esempio, anticipa i nomi di due personaggi che sarebbero in procinto di accettare di mettersi alla prova nel reality delle tentazioni di Canale 5.

'A metà giugno, andrà in onda una nuova stagione di Temptation Island. Per il secondo anno consecutivo, il pubblico potrà godersi anche l'edizione VIP', fa sapere Alberto Dandolo.

Il giornalista, inoltre, sostiene che 'una coppia di concorrenti sembra già pronta: Francesco Monte e Giulia Salemi'.

Stando a quello che di vocifera in rete nelle ultime ore, l'ex tronista e la fidanzata potrebbero prendere dunque decidere di mettere alla prova il loro amore, come hanno fatto l'anno scorso Valeria Marini e Patrick Baldassari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La storia d'amore dei 'Fralemi', così i ragazzi sono stati ribattezzati dai loro fan, è iniziata a rilento nella Casa del Grande Fratello VIP lo scorso autunno. Quando i due sono tornati alla vita quotidiana, però, il loro sentimento è cresciuto e si è trasformato in qualcosa di molto importante.

Il pugliese e l'influencer, infatti, oggi convivono a Milano e raccontano di avere grandi progetti per il futuro: che la partecipazione a T.I. VIP sia uno dei più imminenti?

Temptation Island: NIP a giugno, VIP dopo l'estate

Il successo che ha ottenuto Temptation Island, sia nella sua versione VIP che in quella dedicata alla gente 'comune', ha spinto Mediaset a confermare entrambe le trasmissioni con due nuove imperdibili edizioni: il settimanale Oggi, infatti, fa sapere che il pubblico potrà assistere al ritorno di questo amato format già a giugno prossimo (quindi tra poco più di un mese), quando alcune coppie formate da persone non famose si metteranno alla prova nei villaggi.

A fine estate, poi, inizieranno le registrazioni delle puntate dedicate ai VIP, puntate che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 soltanto in autunno, nel periodo tra la fine di settembre e ottobre.

Oltre a conoscere i nomi dei personaggi che accetteranno di mettersi in gioco nel reality delle tentazioni, gli appassionati di gossip devono ancora essere messi al corrente su chi prenderà il posto di Simona Ventura alla conduzione. Tra le papabili Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci e Alessia Marcuzzi.

Secondo 'Chi', però, potrebbe spuntarla una quarta incomoda: llary Blasi che non sarà ufficialmente alla guida del prossimo Grande Fratello VIP.