Mercoledì, 8 maggio, in prima serata su canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con 'Live Non è la D'Urso', il talk condotto da Barbara D'Urso e che ha visto al centro dell'attenzione il caso riguardante il chiacchieratissimo matrimonio di Pamela Prati. Le nozze, che si sarebbero dovute celebrare proprio nella giornata di ieri, sono state rimandate e ciò infittisce ancor di più il giallo sulla vicenda, già intriso di dubbi e sospetti. Roberto D'Agostino, intervenuto sulla vicenda in collegamento video, si è scagliato contro le due agenti della Prati dichiarando apertamente come il matrimonio di Pamela sia solo una truffa.

Live non è la D'Urso, Roberto D'Agostino contro le agenti della Prati: 'le nozze sono una truffa'

Roberto D'Agostino sulle nozze di Pamela: 'Solo una truffa'

Nella puntata di ieri sera di 'Live Non è la D'Urso', ampio spazio è stato dedicato alla vicenda legata alle nozze di Pamela Prati che, come tutti sappiamo, dovevano essere celebrate proprio ieri, 8 maggio, come confermato nella scorsa puntata dal promesso sposo marco Caltagirone, intervenuto telefonicamente in trasmissione. A pochi giorni dall'evento, però, una delle agenti della Prati aveva annunciato, tramite il settimanale 'Oggi', che il matrimonio era stato rimandato a data da destinarsi, a causa di problemi di salute della sposa.

Pubblicità

Dichiarazioni che hanno infittito ancor di più il giallo intorno ad un matrimonio chiacchieratissimo e che è stato oggetto di discussione anche nell'ultima puntata del talk di Barbara D'Urso. Ieri sera, in collegamento video, è intervenuto anche il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino, il primo ad aver sollevato dubbi sulla veridicità di tutta la vicenda. A fronte delle indagini svolte e delle ultime notizie trapelate, il giornalista ha ribadito la sua posizione, scagliandosi contro le due agenti della Prati e dichiarando che il matrimonio di Pamela è solo una truffa.

Live Non è la D'Urso, secondo D'Agostino le due agenti della Prati sarebbero delle truffatrici

Senza peli sulla lingua, Roberto D'Agostino ha accusato le due agenti della Prati, Eliana e Pamela, di essere delle truffatrici, anche alla luce di testimonianze giunte da altri personaggi televisivi vittime delle due donne, come ad esempio quelle di Sara Varone e di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest'ultimo, sul settimanale 'Chi', ha rivelato di essere stato vittima delle due agenti che lo hanno soggiogato psicologicamente sino ad indurlo addirittura a pensare al suicidio.

Pubblicità

Anche Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata del 'Costanzo show', ha ammesso di essere stato truffato da Pamela Perricciolo. Stando alle testimonianze e alla discussione emersa nella puntata di Live non è la D'Urso di ieri, 8 maggio, sembra che le nozze di Pamela siano solo una farsa mediatica.

Ulteriori sviluppi sulla vicenda verranno proposti nella puntata di Verissimo, in onda sabato 11 maggio su canale 5, dove, come anticipato dalla D'Urso, dovrebbe intervenire proprio Pamela Prati.