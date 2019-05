Il mese di maggio è finalmente subentrato, portando con sé un'ondata di aria fresca per molti dei segni zodiacali. Secondo le previsioni dell'Oroscopo in merito al fine settimana che va da venerdì 10 a domenica 12 maggio, l'Ariete potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, mentre il Cancro, al contrario, si ritroverà ad affrontare le giornate con poca energia e grinta. Particolare attenzione dovranno farla coloro nati sotto al segno dei Gemelli, soprattutto se vorranno riuscire a godersi, almeno in parte questo weekend.

Oroscopo del weekend, dal 10 al 12 maggio: Ariete in vetta alle classifiche

Come sempre, gli alti e bassi ruotano allo stesso modo in cui ruota la fortuna, soffermandosi sui vari segni zodiacali nei vari periodi dei mesi e delle settimane.

I primi 6 segni dell'oroscopo

Ariete - questa settimana di maggio è stata, per i nati sotto all'influenza di questo segno di fuoco, sicuramente sorprendente ed il weekend non sarà certo da meno. Una maggiore comprensione e fiducia in sé stessi permetterà agli arieti di godersi il fine settimana in compagnia delle persone amate.

Novità sorprendenti e positive sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa.

Toro - anche il segno del Toro può definirsi particolarmente fortunato e vantarsi delle soddisfazioni ricevute soprattutto sul piano lavorativo. L'amore non sarà sulla strada di questo segno, al momento, ma la pazienza porterà ai risultati sperati. Bisognerà concedersi qualche attimo di riflessione ed iniziare a progettare il proprio futuro.

Gemelli - la fretta non è amica di nessuno, soprattutto dei Gemelli che in questo periodo si ritroveranno con il "fiato sul collo".

Si potranno avere confronti poco garbati sia sul piano affettivo che lavorativo, per questo motivo è bene cercare di non perdere il controllo e stringere i denti almeno fino all'inizio della nuova settimana.

Cancro - forse uno tra i segni zodiacali maggiormente pieni di inventiva e fantasia, ma purtroppo la settimana non sembra essere proficua. Il troppo lavoro e le scadenze ormai prossime non fanno altro che portare stress ed allontanare il Cancro dalla strada del relax.

Proprio come per i Gemelli, stringere i denti sembra essere l'unica soluzione.

Leone - se per il Leone la settimana è iniziata con positività, il fine settimana potrebbe portare dei risvolti particolarmente irruenti. Lo stress accumulato ed il nervosismo faranno la loro comparsa nelle giornate precedenti al venerdì ed i sentimenti altalenanti resteranno nell'aria fino al lunedì prossimo.

Vergine - contrariamente al Leone, questo segno ha iniziato la settimana con il piede sbagliato per poi godersi un graduale e celere recupero verso il weekend. L'amore è dalla parte della Vergine e la fortuna non potrebbe che seguirlo, soprattutto con l'avvicinarsi del fine settimana.

Oroscopo del fine settimana: gli ultimi 6 segni zodiacali

Bilancia - anche per il segno della Bilancia ci sono novità positive in arrivo. Il weekend sembra portare con sé quel tocco di energia in più che sembrava mancare nel fine settimana precedente. Importanti soddisfazioni professionali busseranno alla porta e si preannuncia un momento da non perdere per la realizzazione dei propri progetti.

Scorpione - sfortunatamente per coloro nati sotto all'influenza del segno dello scorpione, l'oroscopo non sembra preannunciare niente di positivo. Vi sono ancora situazioni considerate di stallo che, purtroppo, non potranno essere sbloccate in questo fine settimana. Bisognerà affrontare le situazioni a testa alta, nonostante tutto, e andare avanti ancora un po'. Presto tutto migliorerà.

Sagittario - nonostante il Sagittario sia, per l'oroscopo di questa settimana, uno tra i segni maggiormente distanti dalla fortuna, il fine settimana sembra fare al caso suo. Non ci saranno novità da attendere o alle quali prepararsi, se non una placida monotonia che pervade le giornate ormai da lunedì. L'amore sembra essere l'unico fedele compagno per queste giornate.

Capricorno - le stelle sono dalla parte di questo segno, in questo periodo. Qualche cambiamento, in meglio, potrebbe interessare l'ambito amoroso mentre le soddisfazioni vi tireranno su di morale. Le apparenze non ingannano affatto, questo periodo è decisamente a favore del Capricorno.

Acquario - L'Acquario non è famoso per la sua capacità di decisione e questo periodo sembra voler confermare la cosa. L'indecisione è la fidata compagna di questo segno che, in queste giornate, farà meglio ad armarsi di coraggio e tuffarsi in decisioni rischiose. Aspettare troppo potrebbe portare conseguenze sfavorevoli.

Pesci - la stanchezza la fa proprio da padrona in questo periodo, ma le posizioni ottimali degli astri permetteranno ai Pesci di uscire vincitori ed a testa alta dalle varie discussioni che si presenteranno sul proprio cammino. Positività in arrivo nel fine settimana: nessun problema in amore.