Oggi 28 maggio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne dedicata al trono over. Da domani, infatti, verranno trasmesse le puntate del trono classico dedicate alle scelte dei tre tronisti che concluderanno questa stagione del dating show di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni, ciò che vedremo in onda nel pomeriggio di oggi, riguarda quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 21 maggio e dove, ancora una volta, si parlerà della vicenda legata a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, dopo aver discusso animatamente nella puntata di ieri pomeriggio, saranno nuovamente protagonisti anche oggi pomeriggio, dove si vedrà un chiarimento tra la dama bresciana e Roberta Di Padua. Riccardo, invece, messo alle strette da Maria De Filippi, dichiarerà di non amare Ida, parole che avranno come conseguenza le lacrime della Platano, la quale uscirà dallo studio mettendo un punto definitivo sulla loro storia.

Uomini e donne, puntata del 28 maggio: Ida esce in lacrime, addio definitivo a Riccardo

Uomini e donne, anticipazioni: amore al capolinea tra Ida e Riccardo

Lo scontro tra Ida e Riccardo, iniziato già nella puntata di ieri pomeriggio, proseguirà anche nell'appuntamento di oggi 28 maggio. Su Canale 5 andrà in onda oggi una nuova puntata dedicata al trono over, che chiuderà di fatto la stagione di Uomini e donne dedicata a dame e cavalieri. Ida e Riccardo non sono riusciti a trovare un punto di incontro e, come si è potuto vedere nello scorso appuntamento, sembra che il loro amore sia arrivato al capolinea.

La dama bresciana si è particolarmente arrabbiata anche per alcune dichiarazioni di Guarnieri riportate sul settimanale di Uomini e donne. Anche Roberta, intervistata dal Magazine del programma, ha usato parole che non sono piaciute a Ida, la quale oggi, chiederà un confronto proprio con la dama. Chiarimento che avviene, riportando il sereno tra le due.

Spoiler Over del 28 maggio: Ida esce in lacrime dallo studio di U&D

Nella nuova puntata del trono over del 28 maggio, sarà la conduttrice Maria De Filippi a mettere alle strette Riccardo Guarnieri, chiedendogli il motivo per cui ha fatto richiamare Ida a Uomini e donne.

La De Filippi vorrà sapere se Guarnieri abbia fatto questa richiesta perché mosso dall'amore per la Platano o solo per un senso di mancanza. Riccardo, ancora una volta, non riuscirà ad esternare i suoi sentimenti e dichiarerà di non essere innamorato di Ida, parole che getteranno nello sconforto la dama, la quale uscirà piangendo dallo studio. Quanto in onda nella puntata odierna sembrerà un addio definitivo tra Ida e Riccardo, in attesa di scoprire se i due si risiederanno nel parterre del trono over il prossimo settembre.