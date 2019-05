Litigi, rotture e abbandoni sono diventati una costante nelle ultime puntate della stagione del 2018-19 del trono over di Uomini e donne. Non ne è stata da meno la registrazione effettuata il 14 maggio come riportato dal portale Il Vicolo delle News.

Nello specifico diversi protagonisti sono stati artefici di botta e risposta destinati a non restare privi di conseguenze come nel caso di Armando Incarnato che, dopo la diatriba con Barbara De Santi, ha abbondato lo studio. Successivamente è stata la volta del confronto tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, giunti al capolinea dopo le dichiarazioni di Roberta Di Padua. Pamela ha confermato la decisione di chiudere con il suo ex fidanzato e, successivamente, ha ricevuto delle pesanti critiche sia da parte di Roberta che di Valentina Autiero. E proprio gli appellativi usati da quest'ultima potrebbero avere delle conseguenze legali.

Anticipazioni Uomini e donne: piovono insulti nel Trono Over

Valentina e le dure critiche a Pamela

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Pamela e Stefano sono tornati in studio per un tentativo di chiarimento dopo la rottura maturata nel corso della puntata precedente. Dopo le accuse di Roberta, che ha raccontato di avere ricevuto dei messaggi dal cavaliere quando lui era già fidanzato con la dama pugliese, la coppia non si è più sentita. La Barretta ha precisato di non avere intenzione di ricostruire il loro rapporto e a quel punto sono intervenute sia Roberta che Valentina, affermando che la collega è ben diversa da quello che vuole apparire.

La Autiero, in particolare, ha usato degli appellativi molto forti nei confronti di Pamela ritenuta una "poco di buono". Parole che con tutta probabilità verranno cancellate nella messa in onda su Canale 5 ma che hanno già fatto il giro del web. Proprio in risposta di tali affermazioni la Barretta è intervenuta su Instagram rivelando di essere pronta a passare a vie legali contro Valentina.

Trono over: Pamela vuole denunciare la Autiero

Sebbene Maria De Filippi abbia promesso di tagliare parte dello scontro avvenuto nella recente registrazione del trono over di Uomini e donne, Pamela è comunque intervenuta su Instagram per segnalare di essere pronta a prendere provvedimenti contro Valentina.

In una Stories la Barretta ha scritto: "Dopo avermi dato della zoc.... in studio oggi, durante la registrazione, ti dico solo una cosa: avrai bisogno di un legale. A molto presto cara Valentina". La reazione, altrettanto pungente, della Autiero non si è fatta attendere ed è avvenuta sempre davanti agli occhi dei propri followers. La dama ha, infatti, risposto di non essere affatto preoccupata per simili minacce e ha anche replicato ad alcuni commenti critici a lei rivolti.

Alcuni utenti nel suo profilo l'hanno invitata a non preoccuparsi della situazione altrui ed a concentrarsi sul suo percorso o tutt'al più su quello dell'amica Roberta.