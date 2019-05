Tra gli argomenti più discussi di queste ultime settimane vi è sicuramente quello ruotante intorno al presunto matrimonio di Pamela Prati, che ha riempito le prime pagine di tutti i settimanali e i siti di Gossip, curiosi di scoprire se ci sarà oppure no il fatidico sì finale. Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di questo matrimonio, che avrebbe dovuto essere celebrato il prossimo mercoledì 8 maggio: ma a quanto pare ci sarebbe stato un "passo indietro" da parte della stessa Pamela, la quale avrebbe annullato le nozze con Mark Caltagirone, che proprio mercoledì scorso è intervenuto in diretta televisiva da Barbara D'Urso.

Il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone sarebbe stato annullato

A riportare la notizia secondo la quale Pamela Prati avrebbe annullato definitivamente il matrimonio è stato il sito web BitchyF, il quale proprio in questi minuti ha diffuso la clamorosa indiscrezione che ovviamente ha fatto subito il giro del web e della rete, complice il grande clamore che l'argomento ha suscitato nel corso delle ultime settimane.

Pamela Prati, matrimonio annullato?

Sul sito di gossip si legge che la Prati e il suo futuro marito avrebbero scelto di annullare le nozze in quanto fortemente stressati da tutto questo chiacchiericcio mediatico che si è venuto a creare sull'argomento, al punto da aver causato problemi di salute ai due diretti interessati.

Problemi di salute per Pamela Prati

Proprio mercoledì scorso Eliana Michelazzo, tra le membri dell'agenzia che cura gli interessi della Prati, aveva dichiarato in diretta a Live - Non è la D'Urso che Pamela era fortemente scossa da tutta questa vicenda e che soffriva di problemi cardiaci, che le erano comparsi dopo il grande clamore che aveva suscitato la notizia del suo matrimonio.

Pubblicità

E sembrerebbe che sia stato proprio questo il motivo che avrebbe spinto la Prati e il suo Mark Caltagirone ad annullare il matrimonio previsto mercoledì prossimo.

Tuttavia va detto che già nel corso delle ultime ore in molti avevano sottolineato molte perplessità su queste nozze, dato che a pochissimi giorni dal fatidico sì non si conosceva ancora la location ufficiale scelta dagli sposi per il ricevimento. Addirittura alcuni degli invitati al matrimonio della Prati avevano confessato, nel salotto serale di Barbara D'Urso, di non aver ancora ricevuto l'invito ufficiale delle nozze.

Cosa succederà a questo punto? I fan aspettano di scoprire tutta la verità dei fatti da parte di Pamela, la quale al più presto potrebbe rilasciare una nuova intervista dove spiegherà una volta e per sempre come sono andate le cose e il motivo che l'avrebbe portata ad annullare il fatidico sì con il suo grande amore Mark.