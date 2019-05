La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni regalando tante curiosità inaspettate ai milioni di telespettatori italiani. Altre storyline sono pronte ad aumentare l'interesse del pubblico, come dimostra ciò che sta succedendo alla famiglia Giordano alle prese con un periodo complesso. Vanno in onda nuovi appuntamenti dal 6 al 10 maggio che possono regalare alcune sorprese ai fan della soap opera per via di una serie di cambiamenti.

Un posto al sole Memories | Puntate | Trame - tvblog.it

Il portiere di palazzo Palladini sta attraversando un momento complesso per via del rapporto con il primogenito Diego che ha deciso di fare una scelta diversa rispetto a ciò che ha prospettato Raffaele. Quest'ultimo ha pensato di lasciare al figlio il ruolo di portiere, ma il ragazzo ha voluto rifiutare questa proposta, ritenendo che il lavoro assicurativo possa dargli un buon successo.

Raffaele deve provare ad accettare la decisione del figlio

Gli spoiler degli appuntamenti di Un posto al sole che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Raffaele (Patrizio Rispo).

Pubblicità

Quest'ultimo non accetterà facilmente l'idea di Diego (Francesco Vitiello) di lasciare la casa del padre, ma non riuscirà a giungere ad un chiarimento con il genitore. Padre e figlio dimostreranno di avere delle idee completamente differenti in quanto Raffaele penserà che non sia necessario per Diego allontanarsi da palazzo Palladini. Il portiere ha cercato di tornare sui propri passi dando un valido aiuto al figlio, al quale ha procurato il contratto assicurativo facendo firmare la polizza a Renato (Marzio Honorato).

La nostalgia dei figli

Raffaele si troverà in preda alla depressione e il motivo sarà dovuto alla nostalgia dei figli, dei quali sentirà la mancanza. Patrizio è impegnato nelle Langhe per uno stage, mentre Diego ha deciso di trovarsi una casa che possa essere più vicina al lavoro. In questo periodo complicato Raffaele potrà godere del sostegno fondamentale della moglie che gli darà dei validi consigli per risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Pubblicità

Un incontro inaspettato

Il marito di Ornella non riuscirà ad accettare questo tipo di idea, ma le anticipazioni rivelano che il portiere cambierà il proprio umore grazie a una sorpresa. Si tratta di un incontro inaspettato che finirà per far ritrovare il sorriso al Giordano senior e scalderà il cuore all'uomo pronto per trovare la positività di cui necessitano gli abitanti di palazzo Palladini. Le persone non sono abituate a vedere triste Raffaele che riesce sempre a dare una parola di conforto ai suoi amici.