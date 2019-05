Sesto appuntamento con il Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo l'eliminazione di Valentina dal programma, durante la settimana per lei ci sono state delle grosse novità; infatti la ragazza è stata temporaneamente riammessa nella Squadra Blu.

Tutto questo è accaduto dopo la proposta del giudice esterno Loredana Bertè, che ha richiesto alla produzione una sfida diretta tra Valentina e Mameli giudicata unicamente dal televoto.

Amici: Valentina, riammessa temporaneamente, sfida Mameli

Non si sa che cosa accadrà in caso di vittoria, infatti la cantante di Non sono una signora ha consegnato due buste e in ognuna di queste è stato scritto che cosa accadrà, in caso di vittoria, ai due concorrenti in sfida.

La prova di Giuliano Peparini

Dopo la proposta della Bertè, la gara tra squadre proseguirà come di norma. I ragazzi, durante la settimana, hanno ricevuto delle canzoni extra nei loro mp3; questi pezzi riguardano una prova richiesta dal direttore artistico del programma Giuliano Peparini, che riguarderà tutti i ballerini presenti nel programma.

Pubblicità

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di ascoltare solamente i due pezzi assegnati (Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli e Mi parli piano di Emma) senza però esercitarsi con gli assistenti di ballo e senza nemmeno provare sul palco. Solamente stasera vedremo il risultato di tale "sfida".

La sfida tra Tish e Giordana e la comparata di danza classica

Ci sarà anche la sfida cult tra Tish e Giordana richiesta da Rudy Zerbi. Le ragazze dovranno reinterpretare, a proprio gusto personale, delle canzoni già note al pubblico.

A Tish sono state assegnate Strong dei London Grammar ed Hedonism degli Skunk Anansie; mentre Giordana dovrà cantare America di Gianna Nannini e In alto mare di Loredana Bertè.

Però non finisce, infatti Rudy Zerbi ha pensato a una seconda prova per le due ragazze: dovranno affrontarsi cantando gli stessi brani, ma che a detta del professore hanno una forte difficoltà a livello emozionale. I pezzi sono: I giardini di marzo di Lucio Battisti, With or without you degli U2 e Highway to hell degli AC/DC.

Pubblicità

Tra le grandi prove ci sarà anche la comparata di danza classica tra Rafael e Vincenzo. Quest'ultimo dovrà scegliere una variazione, che verrà preparata anche dal suo sfidante; stessa cosa farà Rafael.

Gli ospiti

Nell'attesa, scopriamo gli ospiti che duetteranno stasera con i concorrenti. Sul palco di Amici saliranno Massimo Ranieri (che duetterà con un componente della Squadra Blu) e Albano (che canterà per la Squadra Bianca).

Ritroveremo a capitanare le due squadre Vittorio Grigolo e, dopo la pausa di settimana scorsa, Ricky Martin.

Pubblicità

Spazio alla comicità con il duo comico Pio e Amedeo.