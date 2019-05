Ieri, giovedì 9 maggio, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo hanno registrato la puntata di Verissimo che andrà in onda questo domani su Canale 5. Come sappiamo dalle varie clamorose anticipazioni di Riccardo Signoretti di Nuovo, questa sarebbe una delle puntate più attese e trash della storia, tra litigate, pianti, telefonate a vuoto e fughe dallo studio. Però, non è finita qui: Gabriele Parpiglia ha pubblicato un post su Twitter con scritto ciò che sarebbe accaduto tra l'ex soubrette del Bagaglino e la sua agente all'aeroporto di Linate.

Eliana Michelazzo avrebbe litigato con Pamela Prati dopo la registazione di Verissimo

Il post di Gabriele Parpiglia: 'Fuoco tra la Prati e la sua agente'

Gabriele Parpiglia, che non era presente fisicamente in aeroporto, ha accennato, a grandi linee, qualche dettaglio inerente alla vicenda, facendoci pensare che Pamela Prati e la sua manager Eliana Michelazzo abbiano avuto una lite piuttosto accesa. "Mamma e moglie, aeroporto di Linate di fuoco tra Pamela Prati e la sua agente, Fidatevi" questo è il twitt poco dettagliato ma leggibile pubblicato dal giornalista nella giornata di ieri.

Poi, Parpiglia ha aggiunto precisando che lo scontro tra le due sarebbe avvenuto prima della partenza.

#mammaemoglie aeroporto - linate ... di fuoco tra #PamelaPrati e la sua agente (fidatevi). — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 9 maggio 2019

Prima di partire per la precisione — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 9 maggio 2019

Infatti, Eliana e la Prati vivono a Roma e il tragitto per recarsi negli studi di Canale 5 a Cologno Monzese lo hanno fatto prendendo il volo Alitalia, come mostrato dalle Instagram Stories dal profilo dell'agente Michelazzo.

Insomma, che cosa sarebbe accaduto esattamente tra le due? Forse, stavano discutendo a causa dell'esclusiva di Silvia Toffanin avvenuta poco prima a Verissimo? Chissà, per ora non è dato saperlo e quindi non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni sul caso.

Cosa è accaduto durante la registrazione di Verissimo

Nella puntata registrata di giovedì 9 maggio negli studi di Canale 5, Silvia Toffanin ha dichiarato di non credere a quello che afferma Pamela Prati riguardo le nozze con Mark/Marco Caltagirone. "Mi sento beffata come Barbara D'Urso.

Vorrei crederti con tutta me stessa ma non è possibile, non riesco nemmeno a pensare che Mark Caltagirone esista veramente", ha sbottato la conduttrice di Verissimo, specialmente dopo aver invitato il presunto futuro marito della showgirl in studio e aver subito l'ennesimo diniego. Poi, la Toffanin ha continuato: "Ci hanno permesso di vedere Caltagirone di schiena. Ma dove siamo? A Beautiuful? A Dallas?". Ma nonostante le ramanzine, la Prati ha continuato a ribadire la sua verità: "L'unico errore che ho fatto è quello di venire in televisione a raccontarne.

Se ne sta facendo un caso di Stato. Dovete smetterla di dire che Marco non esiste. Lui esiste e basta. Non posso costringerlo ad apparire in televisione". Successivamente, la padrona di casa ha deciso di telefonare in diretta Marco Caltagirone, che però non ha risposto. L'ex soubrette del Bagaglino avrebbe proposto di utilizzare il suo cellulare per chiamarlo, uscendo dallo studio per andare a prenderlo, senza però fare ritorno. Poco dopo, la Toffanin ha affermato: "Pamela se n'è andata, stiamo regredendo". A quanto pare la Prati sarebbe rientrata in studio dopo una ventina di minuti.