Oggi, 10 maggio, torna su Canale 5 il Trono Classico di Uomini e donne per la seconda e ultima puntata settimanale. Dopo aver seguito le novità relative ad Andrea Zelletta, ancora lontano dal compiere una scelta, l'appuntamento odierno sarà dedicato alle troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Entrambe hanno ormai ridotto il campo a due soli corteggiatori, con i quali non disdegnano di scambiare lunghi baci appassionati.

La giovane torinese, inoltre, dovrà fare i conti con una segnalazione arrivata nei confronti di Manuel, il quale sarebbe stato avvistato mentre era intento a baciare una ragazza in un locale di Milano. Il giovane negherà senza esitazione, precisando che si tratta soltanto di un'amica, mentre in studio proseguirà lo scontro con il collega Giulio.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 maggio.

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia bacia sia Manuel che Giulio

Il portale Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata in onda oggi 10 maggio. Nel corso di quest'appuntamento, Giulia incontra Manuel al laghetto dell'Eur. Qui la coppia inizialmente discute, soprattutto a causa di Giulio. Manuel, infatti, precisa: "Ero seduto e cercavo di non dire niente, fino a che quell'id... mi ha tirato in mezzo come il suo solito.

Pubblicità

Fino a ieri era un paladino che non gliene fregava niente e adesso è innamorato". Dopo le iniziali discussioni, gli animi si placano e arriva un lungo e intenso bacio. In studio lui ammette: "Rivedere il bacio mi ha fatto emozionare, adesso finalmente posso dire che Giulia mi piace tanto".

Poi però arriva il momento dell'esterna con Giulio che si conclude con nuovi baci. Manuel è molto arrabbiato per quanto ha visto, e continua il dibattito con il rivale che replica: "Io ho trent'anni, sentirmi insultare da te tutte le puntate mi ha un po' stufato. Adesso basta (...) Se alla fine sceglierà Manuel, avrò la certezza che avrà scelto un poveraccio".

Oggi al Trono Classico: Fabrizio eliminato

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News", relative alla registrazione del 23 aprile, si concentrano su una segnalazione riguardante Manuel, che sarebbe stato sorpreso in un locale in compagnia di una ragazza. L'ex corteggiatrice Megghi, inoltre, ha informato Giulia di essere stata contattata da lui perché interessato a conoscerla. Il giovane chiarisce la vicenda e la tronista crede alla sua versione dei fatti.

Pubblicità

Si passa poi ad Angela Nasti: incontra Fabrizio alla casona, lui prova a baciarla ma lei si sposta. In studio il corteggiatore viene eliminato a causa della mancanza di interesse. È poi la volta dell'esterna con Luca, durante la quale lei ammette: "Lo sai che per me sei importante!". Durante l'incontro, alla tronista napoletana viene proposto di vedere Alessio: anche se rifiuta, Angela appare distaccata e Daffrè se ne accorge. Poco dopo, l'esterna con Alessio va molto bene e si conclude con dei baci appassionati, tanto da indurre l'influencer partenopea a dichiarare di avere le idee confuse come non mai.

Pubblicità

Alessio, infatti, è una persona schietta, mentre Luca è ancora tutto da scoprire.