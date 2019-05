Le anticipazioni della popolarissima soap opera Il Segreto, riferite alle puntate che vedremo sulle reti del ''biscione'' Mediaset da domenica 12 fino al 18 maggio, come di consueto regalano colpi di scena entusiasmanti per i tantissimi appassionati della telenovela iberica. Nel dettaglio, nelle prossime puntate Mauricio e Raimundo parleranno della "diabolica" Francisca Montenegro, lasciando intendere che quest'ultima sia viva e si nasconda nelle catacombe della villa di sua proprietà.

Il Segreto, Raimundo e Mauricio faranno intendere che Francisca sia viva.

Inoltre Antolina cercherà di uccidere Elsa mettendo del veleno nel suo latte. La Laguna inizialmente proverà un malessere al quale non darà sufficientemente peso.

Il Segreto, Raimundo e Mauricio discutono di Francisca

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda nella prossima settimana, Elsa riceverà una visita molto importante da parte del suo ''amato'' Isaac. Il ragazzo le proporrà di abbandonare il rifugio nelle rovine ubicate fuori paese per trovare alloggio a casa sua.

Antolina inizialmente si opporrà con forza alla proposta del marito ma poi acconsentirà decidendo di ospitare la rivale.

Antolina metterà in mostra un atteggiamento molto aggressivo nei confronti della Laguna, arrivando a mettere del veleno nel suo latte. Successivamente la giovane perderà i sensi in preda ad un malore. Raimundo, su consiglio della nipote Maria, deciderà di mettere in vendita le proprietà di Francisca.

Mauricio e Raimundo avranno un confronto nel corso del quale il capomastro metterà con le spalle al muro L'Ulloa, affermando di sapere che la donna presente nelle catacombe sia viva.

I due protagonisti della soap si riferiscono senza dubbio a Francisca Montenegro. Prudencio capirà immediatamente che il denaro per pagare il riscatto dei coniugi Castaneda è insufficiente. Il caporedattore di Irene, Anacleto, le commissionerà la scrittura di una notizia su un centro termale.

Spoiler Il Segreto, Maria riceve una foto dei genitori

Il rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa ormai prosegue da diverso tempo. Le trame delle prossime puntate raccontano di una richiesta di riscatto per la liberazione dei genitori di Maria.

Quest'ultima riceverà una fotografia dei genitori da parte di Fernando Mesia. La stessa giovane Castaneda sospetta che dietro al rapimento ci sia la mano del diabolico Fernando. Irene rifiuterà la scrittura della notizia perché il suo caporedattore pretenderà che la giornalista abbia delle buone parole per un centro balneare. Cosa succederà ai personaggi di questa appassionante soap, ed in particolare ad Elsa Laguna, dopo il malore che la colpirà? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.