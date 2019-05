A casa Ferragnez si festeggia sempre in grande. La fashion blogger ha scelto, infatti, come location Gardaland per il suo giorno speciale.

Un compleanno da ricordare

Chiara Ferragni ha compiuto 32 anni il 7 maggio scorso, organizzando una semplice cena di famiglia.

Potevano solo limitarsi a questo i festeggiamenti per ricordare il giorno di nascita della più famosa fashion blogger? Ovviamente no: l'imprenditrice milanese, infatti, ha deciso con suo marito Fedez di farsi e fare ai suoi ospiti una sorpresa indimenticabile.

Per la gioia di grandi e piccini - e anche per quella degli addetti ai lavori - ha voluto affittare per un giorno uno dei più famosi parchi divertimento italiani: Gardaland.

Per l'occasione sono ritornati tutti bambini: quale ricorrenza migliore scegliere per farlo?

Marshmallow, zucchero filato, giostre e tanto divertimento come si può vedere dalle foto postate sul frequentatissimo profilo social che ha fatto la fortuna dei Ferragnez. Ovviamente non poteva mancare una torta gigantesca con tanto di candeline.

L'intera struttura è stata messa a disposizione della festeggiata e dei fortunati invitati: le sorelle e gli amici più stretti. "Benvenuti a Gardaland " è stato il modo in cui la Ferragni ha introdotto i suoi fans alle foto che ha voluto condividere con loro.

Polemiche ed entusiasmo

Il popolo social si è diviso in due: entusiasti e polemici hanno voluto esprimere la propria opinione. Alcuni hanno condiviso con la propria star la gioia di questa giornata, altri invece hanno sollevato dure critiche riguardo la sua decisione di affittare l'intera struttura lasciando a casa suo figlio Leone e mettendo in discussione persino il suo ruolo di mamma.

L'anno scorso Fedez aveva scelto un supermercato

I Ferragnez non sono nuovi ad organizzare feste decisamente particolari.

Lo scorso anno, infatti, per il compleanno di Fedez avevano scelto un supermercato per un party decisamente provocatorio. "Prendete tutto quello che volete" aveva detto il rapper a tutti i suoi amici invitati. L'ostentazione della ricchezza e lo scarso rispetto per il valore del cibo avevano sollevato un polverone mediatico, per molti versi comprensibile.

Anche questa volta, con la festa a Gardaland, le polemiche non sono mancate, ma c'è da dire che in questo caso non c'era molta provocazione.

Del party hanno beneficiato i Ferragnez, i loro amici più cari, i lavoratori della struttura e decisamente Gardaland che ha ottenuto una generosa pubblicità vista l'eco mediatica che ha scatenato questo avvenimento. Una cosa è certa: i Ferragnez riescono sempre a trovare un modo per far parlare di loro.