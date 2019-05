Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Steffy confermerà la decisione di non intromettersi più nel rapporto tra Hope e Liam. La Forrester, stanca della competizione che dura da troppo tempo, sosterrà la coppia e accetterà persino di partecipare alle loro nozze.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà la stessa Hope a recarsi dalla storica rivale per chiederle di non rinunciare all'evento, al quale dovrà prendervi parte anche la piccola Kelly. La Forrester accetterà e si farà accompagnare da Taylor, che vivrà un duro litigio con Brooke con la quale scambierà una guerra di torte in faccia. D'ora in avanti sarà dunque tutto rose e fiori tra i coniugi Spencer? I fan di Beautiful sanno bene che il lieto fine è difficile da raggiungere e che i matrimoni felici coincidono spesso con gravidanze complicate.

Anticipazioni Beautiful: problemi per la gravidanza di Hope

Così sarà anche per la Logan. A breve, infatti, si troverà a fare i conti con dei forti dolori all'addome che la obbligheranno ad un urgente ricovero in ospedale.

Beautiful anticipazioni: Hope non sente il battito del bambino

Le anticipazioni di Beautiful confermano che Hope prenderà un grande spavento sentendo delle fitte al ventre mentre si troverà sola in casa. Chiamerà immediatamente Liam che in quel momento si troverà in compagnia di Steffy e della piccola Kelly (le visite dello Spencer alla bambina continueranno ad essere frequenti).

Pubblicità

La coppia correrà subito in ospedale per verificare se è successo qualcosa al feto. La preoccupazione sarà molto alta soprattutto quando l'ecografia non darà l'esito sperato: la ginecologa non sentirà il battito del bambino, facendo vivere dei momenti di terrore ai futuri genitori. Nel frattempo, anche Steffy sarà sconvolta all'idea che alla creatura possa essere accaduto qualcosa. Alla Forrester Creations, dove si recherà subito dopo la partenza di Liam, informerà Brooke della spiacevole novità e il suo gesto sorprenderà la matrigna.

Trame Beautiful: la gravidanza resta a rischio

Dopo ulteriori verifiche, fortunatamente, il peggio verrà scongiurato. Le anticipazioni di Beautiful rivelano, infatti, che il battito del bambino si risentirà e Hope potrà fare un respiro di sollievo. Ciò non basterà per cancellare ulteriori problemi in futuro. La ginecologa, infatti, informerà la futura mamma che dovrà fare maggiore intenzione ed evitare qualsiasi forma di stress se vorrà che tutto fili liscio questa volta.

Pubblicità

Ricordiamo, infatti, che in passato la Logan è già stata vittima di un aborto mentre aspettava un figlio da Wyatt. La Gravidanza resterà a rischio anche se fortunatamente non ci saranno ulteriori complicazioni, quanto meno fino al parto che avverrà nell'isola di Catalina. Qui, Hope si troverà sola e disperata in compagnia del dottor Buckingham che sfrutterà la situazione a suo vantaggio.