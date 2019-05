L'ultima coppia eliminata sabato scorso da Ballando con le Stelle è quella formata da Manuela Arcuri e il ballerino professionista Luca Favilla. La coppia, insieme a quella formata da Enrico Lo Verso e Samanta Togni, non è riuscita a superare lo spareggio contro Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. Le due coppie eliminate, però, possono ancora sperare nel ripescaggio. La showgirl, intanto ha commentato le critiche ricevute a Ballando con le stelle a La Vita in diretta.

Arcuri ferita dalle critiche: - fanpage.it

Manuela Arcuri dispiaciuta per le critiche ricevute

La showgirl di Latina, in un'intervista alla Vita in diretta, ha parlato della sua esperienza al programma di Milly Carlucci e ha dichiarato: 'Mi è dispiaciuto quando hanno detto che non riesco a mettere la mia personalità all'interno del ballo'. Ha proseguito, poi, dicendo che l'hanno accusata di essere poco femminile e sensuale. Anche Francesca Fialdini, conduttrice del programma, è rimasta perplessa per le critiche alla Arcuri sul fascino e sulla femminilità.

Pubblicità

L'attrice ha, inoltre, continuato dicendo come, non essendo una ballerina professionista, accetta tutte le critiche costruttive ma non gli attacchi. Si è detta dispiaciuta anche per gli attacchi mossi dai giudici contro il suo ballerino Luca Favilla, accusato di non essere in grado di valorizzarla con coreografie adeguate. Manuela Arcuri, già a Vieni da me, aveva dichiarato che Luca, essendo un ballerino professionista, non era giudicabile.

Manuela Arcuri è soltanto l'ultima dei ballerini eliminati da Ballando che parla della cattiveria dei giudici.

Anche Marzia Roncacci , che potrebbe ritornare in gara nel caso vincesse la sfida contro Dani Osvaldo, nel programma di Caterina Balivo Vieni da me, ha dichiarato che la giuria non è oggettiva, ma vota in base alla simpatia.

Per Samanta Togni, invece, la giuria è troppo acida mentre Raimondo Todaro, che è in coppia con Nunzia De Girolamo, in puntata ha dichiarato che solo Carolyn Smith capisce di ballo, mentre gli altri votano in base alla simpatia.

Pubblicità

Oltre ai concorrenti anche altri personaggi dello spettacolo hanno considerato i giudizi troppo cattivi, a Vieni da me Massimo Lopez, che ha partecipato a Ballando nel 2005, ha dichiarato che dire ad una persona 'triste' o 'Senza personalità' è un'accusa alla persona e non al modo di ballare, mentre Matilde Brandi ha accusato la giuria di incompetenza.

Risposte di Zazzaroni e Mariotto

Alle parole di Manuela Arcuri non ha risposto nessun giudice, ma nei giorni scorsi, sempre nel programma della Balivo, Ivan Zazzaroni ha risposto alle critiche con un: 'E' spettacolo!'. Il giudice ha, poi, aggiunto che, trattandosi di un programma in prima serata, le polemiche servono appunto a fare spettacolo e le critiche, anche quelle più cattive, riguardano il ballo e non la persona.

Pubblicità

Guillermo Mariotto, in un'intervista, ha specificato di come si tratti di spettacolo, non c'è un copione ovviamente, ma la polemica è finalizzata a quello.