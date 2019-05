Mancano meno di due mesi alla pubblicazione di Stranger Things e Netflix inizia a dare un assaggio dei nuovi episodi. Come è stato più volte anticipato, la terza stagione sarà ambientata d'estate e la piattaforma ha pubblicato un nuovo video incentrato sulla figura di Billy Hargrove, un personaggio conosciuto nella seconda stagione.

Il giovane e sprezzante fratello di Max, violento e imprevedibile, è protagonista della clip dove si vede nel ruolo di bagnino della piscina di Hawkins. I nuovi otto episodi saranno ambientati nell'estate del 1985 e si preannunciano ancor più ricchi di riferimenti alla cultura pop degli anni '80.

La piattaforma Netflix, inoltre, ha pubblicato online 13 poster ufficiali della serie che mostrano i personaggi protagonisti della terza attesissima stagione di Stranger Things che sarà interamente rilasciata il 4 luglio.

Stranger Things 3: un video e i poster rilasciati da Netflix

Stranger Things 3 dal 4 luglio su Netflix: una clip su Billy anticipa l'atmosfera estiva

Il 4 luglio sarà pubblicata la terza stagione di Stranger Things e l'attesa del pubblico finalmente finirà a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione della seconda. Nella clip rilasciata da Netflix alcune ore fa il tono oscuro del teaser precedente, dove veniva presentato il 'nuovo' mostro che mette in pericolo la cittadina, lascia il posto ad un'atmosfera scanzonata.

Il protagonista del video è Billy, il fratellastro di Max. Il giovane lavora come bagnino alla piscina di Hawkins ed entra in scena sotto gli occhi delle bagnanti che sembrano abbastanza compiaciute della sua presenza. Come si evince dalla clip il tono è rilassato e il contesto è piuttosto allegro.

I poster rilasciati da Netflix mostrano i personaggi di Stranger Things 3 in modo inquietante

Nella terza stagione di Stranger Things, secondo quanto anticipato nei mesi scorsi, i telespettatori assisteranno a delle vicende decisamente più oscure rispetto agli episodi della seconda.

Gli sceneggiatori e ideatori della serie rivelazione del 2016, i fratelli Duffer, hanno più volte ribadito che Hawkins sarà vittima di qualcosa di più sinistro e inquietante. Ciò si percepisce nei poster ufficiali rilasciati da Netflix che ritraggono i personaggi della serie, dagli storici alle new entry. La caratteristica inquietante dei poster è l'espressione di ciascun personaggio in netto contrasto con lo sfondo dietro. Apparentemente le immagini sembrano allegre perché si intravedono i fuochi d'artificio che si riferiscono al 4 luglio e alla spensieratezza delle sere d'estate.

La stessa sensazione positiva non si avverte, però, nei volti dei personaggi, che appaiono quasi impauriti e pensierosi per qualche pericolo imminente.