Tra ritorni e nuove offerte originali, nel mese di maggio il catalogo di Netflix si preannuncia ricco di appuntamenti da non perdere. I generi che verranno proposti sono vari, vanno dalla commedia alla fantascienza, dal dramma all'animazione e molti prodotti sono statunitensi. Prosegue il successo della famosa piattaforma di streaming online anche nel nostro paese, anche dopo la cancellazione di alcuni titoli dal catalogo. Netflix propone Serie TV e film ma sicuramente sono maggiormente apprezzate le prime, seguitissime specialmente dal pubblico più giovane.

Per il mese di maggio la piattaforma streaming proporrà ai suoi utenti le nuove stagioni di alcune serie tv molto apprezzate dal pubblico, tra cui la seconda di 'The Rain', la quarta di 'Lucifer', la seconda di 'She's gotta have it' e la seconda di 'Good Girls'.

Tra le novità, verranno pubblicate il thriller 'What/If', la serie d'animazione 'Tuca & Bertie', il mistery distopico 'The Society', il crime drama 'Undercover', la black comedy 'Dead to me' e la miniserie drammatica 'When they see us'. Tralasciando le serie già conosciute dal pubblico vediamo di approfondire le novità in arrivo.

Serie Tv su Netflix: le novità del mese di maggio

A maggio delle nuove serie tv arricchiranno il catalogo di Netflix. Il 3 maggio la piattaforma pubblicherà per i suoi utenti tre novità.

Dead to Me - Amiche per la morte: le protagoniste di questa black comedy sono due amiche caratterialmente diverse, una vedova molto rigida e una donna molto estroversa, interpretate da Christina Applegate e Linda Cardellini.

Undercover: il dramma belga-olandese è ispirato alla vera storia di un produttore di ecstasy i cui affari vengono sconvolti dall'arrivo di due agenti sotto copertura.

Tuca & Bertie: la nuova serie d’animazione di Netflix ha come protagonisti due uccelli antropomorfi sulla trentina, il cui rapporto di amicizia è messo a dura prova dai problemi giornalieri.

Il 10 maggio sarà disponibile in streaming The Society: la serie, diretta da Marc Webb, è un mistery drama di genere distopico ispirato al romanzo 'Il Signore delle Mosche' di William Golding. È la storia di un gruppo di ragazzi del New England che si ritrovano a vivere una realtà dove mancano i genitori e la città è popolata solo da coetanei. Inizialmente sembra divertente ma poi, col tempo, le vicende si fanno sempre più drammatiche.

A maggio su Netflix anche il thriller 'What/If' e il legal drama 'When they see us'

Sempre a maggio gli utenti di Netflix potranno vedere due nuove serie tv.

What/If: il thriller dai toni noir ha come protagonista Renée Zellweger, la quale interpreta una carismatica donna che fa un'offerta redditizia - e allo stesso tempo moralmente controversa - ad una giovane coppia di sposi. La serie è ambientata al tempo dei social network e mira ad approfondire fino a dove il singolo può spingersi stravolgendo la propria etica.

La serie sarà disponibile dal 24 maggio.

When they see us: ispirata alla vera storia di cinque ragazzi di colore accusati di una violenza mai commessa, la miniserie è composta da 4 parti che coprono un arco di tempo di 25 anni, dal 1° interrogatorio ai recenti sviluppi giudiziari. Si potrà vedere in streaming dal 31 maggio.