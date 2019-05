Le trame della celebre soap opera Beautiful, in onda su Canale 5 da domenica 12 maggio fino al giorno 18, svelano che ci saranno moltissime emozioni ed inaspettati colpi di scena. C'è stato un bacio tra Liam e Hope a causa della felicità provata per un momento, ma purtroppo Steffy scoprirà questa cosa in seguito all'avviso di Bill, il quale cercherà di consolare la donna, proponendole di diventare la sua futura sposa. La Forrester, spinta dal rancore, dalla rabbia e dalla voglia di vendetta, accetta. Inoltre, sembra ci sia qualcuno che sa bene quanto la ragazza stia cadendo in una pericolosa trappola.

Anticipazioni Beautiful: il ciondolo della verità

Negli episodi settimanali di 'Beautiful' in onda sulla rete Mediaset, Liam e Steffy decideranno di chiudere la loro relazione, in quanto la giovane donna ha deciso di sposare Bill in cambio delle azioni della sua azienda. Felice di aver raggiunto il suo scopo, Il futuro sposo regalerà alla bella compagna una collana con un ciondolo a forma di spada: rappresenta il potere della sua famiglia. Liam vedrà il gioiello dell'ex-fidanzata e proverà molta rabbia, poiché sa bene quanto ci sia poco da fidarsi di suo padre.

La Forrester non vorrà dare alcune spiegazione al giovane Spencer, poiché si sente tradita e prova ancora un forte rancore.

Nel frattempo, Hope è molto confusa riguardo il bacio, ma Brooke è parecchio contenta, poiché è certa che sua figlia e Liam Spencer coroneranno il loro sogno d'amore. Ridge non accetterà il fatto che Steffy soffra, e così deciderà di schierarsi dalla parte della figlia, cercando di convincerla che Bill non è l'uomo giusto per lei.

Liam decide di tornare con Hope

Gli Spoiler della soap Tv continuano con la disperata lotta di Ridge contro la figlia, poiché egli non vuole che si celebri il matrimonio tra lei e Bill, ma l'imprenditore non vuole tirarsi indietro. L'uomo invierà un autista a casa della nuova compagna, la quale lo raggiungerà e riceverà per la seconda volta un'altra proposta di matrimonio.

Brooke è elettrizzata, poiché la sua fanciulla ha baciato Liam e quindi è sicura che i due torneranno a formare una coppia.

Nonostante tale situazione, preoccupazione verrà provata anche per Steffy e per le sue imminenti nozze.

Inaspettatamente, la neo-sposa annullerà tutto all'ultimo. Infatti, come rivelano le trame della celebre fiction, la donna dirà a Bill di non amarlo. L'imprenditore deciderà di cedere alla ex-compagna le azioni, dimostrandole il suo affetto e facendole capire che il suo amore va oltre tutti i problemi e che è pronto a dare qualsiasi cosa pur di vederla felice.