Lunedì 13 maggio verrà trasmesso un nuovo episodio della fortunatissima fiction Il Paradiso delle Signore. Questa settimana si è conclusa lasciando i fan sorpresi, poiché Nicoletta era in procinto di partorire nel magazzino dell'atelier di moda. La prossima puntata ci farà vedere la ragazza che sarà assistita dall'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, il quale cercherà di fornire tutto il suo aiuto.

Trame lunedì 13 maggio: Nicoletta dà alla luce una bimba

La terza stagione de 'Il Paradiso delle Signore' sta per giungere al termine.

Margherita Tiesi, foto - gazzettinodelchianti.it

Nonostante ciò, la Serie TV ritornerà a partire da settembre con una quarta stagione, portando con sé intriganti ed emozionanti vicende riguardanti le vite degli amatissimi personaggi.

La puntata di lunedì ci illustrerà una situazione alquanto complessa. Durante il suo ultimo giorno di lavoro presso la grande boutique milanese, Nicoletta partorirà inaspettatamente. La donna, avvertirà dei fortissimi dolori alla pancia ed in poco tempo capirà che il nascituro è in arrivo.

Inizialmente, essendo l'ambulanza in ritardo, Il giovane Guarnieri chiederà aiuto ad un'ostetrica presente nelle vicinanze, la quale aiuterà la fanciulla a dare alla luce la sua splendida bambina. Nel frattempo, sua madre cercherà di fare il possibile per arrivare in tempo al negozio, al fine di stare accanto alla figlia in un momento così delicato quanto particolare.

Elena riceve una serenata inaspettata, ma il direttore della boutique non trova Marta

Amato Antonio, grazie all'aiuto fornito dal discografico Sandro Recalcati, sorprenderà la sua futura sposa Elena.

Il ragazzo siciliano, recatosi sotto casa della giovane, le dedicherà una romantica serenata. Nonostante la gioia e la felicità provata dalla donna per il pensiero, ci sarà molta tristezza nei suoi occhi poiché vorrebbe i suoi genitori vicino a lei durante le sue imminenti nozze.

Il direttore artistico della boutique lombarda e Umberto, tenteranno di scoprire il luogo dove Luca Spinelli ha rinchiuso la bella Marta. Sfortunatamente, dopo aver raggiunto il luogo, i due ragazzi non trovano nessuno, poiché probabilmente la nipote di Adelaide ed il brigante sono fuggiti via.

Il dolore e la preoccupazione sarà molto grande per il fidanzato della ragazza. Nonostante ciò, entrambi i fanciulli non si arrenderanno, tanto che continueranno a cercare ancora una volta l'ostaggio.

Nell'attesa della trasmissione di questo atteso episodio, è importante ricordare che a distanza di qualche anno, tale serie tv continua a registrare un ottimo livello di ascolto e sharing da parte degli affezionati spettatori, i quali impazienti attendono la nuova stagione.