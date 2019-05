Nelle prossime puntate della nota soap opera Una vita ci saranno diversi avvenimenti interessanti. Alcune delle novità riguardano Blanca, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez, la quale partorirà prima del previsto in una circostanza alquanto complicata. Nel frattempo il crimine commesso da Samuel nei confronti di suo padre Jaime Alday avrà delle importanti ripercussioni. In seguito Diego sarà ricercato dalla polizia dopo la sua fuga dal carcere.

Una Vita, anticipazioni: Blanca darà alla luce un maschietto.

Samuel permette a Blanca di fuggire con Diego

Nelle prossime puntate di Una Vita, Diego cercherà di liberare la sua amata e si recherà a casa Alday. Poi Samuel si accorgerà della presenza dell'uomo e chiamerà immediatamente la polizia, oltre che minacciarlo con una pistola. A quel punto Diego si darà alla fuga. Nel frattempo Ursula darà della mandragora a Blanca per velocizzare i tempi del parto, poiché sarà tormentata insistentemente dall'idea di avere un nipote da accudire.

Samuel si sentirà notevolmente in colpa per aver ucciso suo padre e si renderà conto di essere completamente nelle mani di Ursula. Poi l'uomo chiederà a Felipe di fargli incontrare Diego per avere un chiarimento, ma quest'ultimo sarà ancora ricercato dalla polizia. Intanto Diego non saprà che Jaime in realtà è morto e crederà che l'uomo sia partito per la Svizzera. Nel frattempo Samuel rivelerà a Diego che ha intenzione di lasciare andare Blanca, ma quest'ultimo continuerà a seguire i suoi progetti.

Successivamente Blanca e Diego saliranno su una carrozza per recarsi in un posto sconosciuto. Poi la coppia deciderà di chiamare il bimbo in arrivo Moises, il secondo nome di Jaime.

Diego e Blanca attaccati dai briganti

Diego e Blanca durante il viaggio verranno fermati inaspettatamente da un uomo che chiederà soccorso per il figlio ferito a una gamba. In realtà l'uomo appartiene ad un gruppo di briganti che cercheranno di scontrarsi con Diego e uccideranno il conducente della carrozza.

Diego verrà buttato giù da un burrone e Blanca sarà notevolmente sconvolta e angosciata, ma riuscirà lo stesso a mettersi in salvo. In seguito Blanca si sentirà male da sola nel bosco e darà alla luce il piccolo Moises. Poi la donna, ormai sfinita dal dolore, perderà improvvisamente conoscenza. Infine Blanca verrà svegliata da una sconosciuta che le farà vedere il corpo ormai senza vita di una neonata, ma la donna sarà assai convinta di aver partorito un maschio.