L'ultimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy andrà in onda in Usa il 16 maggio sull'emittente ABC, mentre in Italia la data prevista per il finale è il 17 giugno su Fox Life. Questo ciclo di episodi è stato importante perchè ha incoronato la serie di Shonda Rhimes il medical drama più longevo della televisione, superando il record fino ad ora detenuto da E.R., terminata nel 2009 dopo 15 stagioni e 331 episodi. Qualche mese fa Grey's Anatomy era stato rinnovato per la sedicesima stagione.

Grey's Anatomy rinnovata per altre due stagioni

Alcune ore fa, dopo le voci che circolavano da tempo, la ABC ha annunciato che il medical drama ci farà compagnia per altre due annate, arrivando a quota diciassette. Stando alle fonti ufficiali, il contratto di Ellen Pompeo è stato prolungato e scadrà a maggio 2021, consacrando l'attrice a star assoluta delle serie tv.

Grey's Anatomy, ufficializzato il doppio rinnovo

Grey's Anatomy ha battuto un altro record con la notizia che l'emittente ABC ha rinnovato la serie per altre due stagioni, la sedicesima e la diciassettesima. Lo show creato da Shonda Rhimes ha perciò superato E.R., non solo per la quantità degli episodi (341 contro i 331 della serie di Michael Crichton), ma anche per il numero delle stagioni: diciassette contro le quindici del celebre predecessore.

Il medical drama, anche dopo più di 14 anni continua ad essere seguito da milioni di spettatori, non solo nel momento della trasmissione in prima serata, ma anche nei giorni successivi, dove arriva a un totale di 10 milioni. Quando iniziò Grey's Anatomy la ABC non pensava sarebbe diventata la sua serie di punta che ancora oggi, dopo 15 stagioni, continua a rappresentare un pilastro dei medical drama e riesce ad attirare l'attenzione di diverse generazioni di spettatori.

Insieme all'annuncio del doppio rinnovo, l'emittente ABC ha comunicato anche la promozione a personaggi regular dei medici Thomas Koracick, Levi Schmitt e Atticus Lincoln, interpretati rispettivamente da Greg Germann, Jake Borelli e Chris Carmack.

Oltre a Grey's Anatomy, rinnovate anche Station 19 e Le regole del delitto perfetto

Le serie ideate da Shonda Rhimes continuano a riscuotere successo. La ABC punta molto sulle creazioni dell'impero Shondaland.

Insieme alla notizia del rinnovo di Grey's Anatomy almeno per altre due stagioni, è stato anche comunicato il ritorno di altre due Serie TV: Station 19, rinnovato per una terza stagione, e Le regole del delitto perfetto, che tornerà con un sesto ciclo di episodi inediti. Station 19, come sappiamo, è uno spin-off di Grey's Anatomy lanciato nel marzo 2018 e ha come protagonisti un gruppo di vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle.