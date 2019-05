Nei prossimi episodi italiani della serie televisiva spagnola “Il Segreto” i telespettatori assisteranno alla resurrezione di Francisca Montenegro. La dark lady con la sua riapparizione improvvisa stravolgerà gli animi, visto che tutti gli abitanti la consideravano morta.

Pubblicità

Pubblicità

Oltre a Severo, Julieta e Fernando, che verranno subito minacciati dalla matrona, anche Dolores non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la moglie di Raimundo Ulloa non è passata a miglior vita. Nel capitolo numero 1.993, la pettegola della cittadina iberica avrà un mancamento dopo aver visto la donna più potente di Puente Viejo viva e vegeta nel soggiorno della sua casona.

Il ritorno in scena di Francisca, Raimundo preoccupato per la moglie

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, svelano che la rediviva Francisca Montenegro ritornerà in scena durante il salvataggio di Emilia e Alfonso.

Spoiler Il Segreto: Dolores rimane sconvolta dopo aver visto Francisca viva e vegeta

Il primo che si troverà a fare i conti con la dark lady sarà Fernando, dato che verrà minacciato di morte dopo aver ucciso i rapitori dei due ex locandieri. La matrona dopo aver rinunciato ad uccidere il Mesia grazie all'intervento del marito Raimundo, uscirà completamente allo scoperto, presentandosi nella piazza principale del paese. La madre del defunto Tristan oltre a lanciare delle maledizioni a Julieta per le sue imminenti nozze con Saul, ricorderà a Severo Santacruz di essere ancora nella lista dei suoi nemici.

Pubblicità

Purtroppo Francisca non appena rientrerà nella sua villa, avrà numerosi problemi di salute a causa delle torture subite dal cugino Fulgencio nel sanatorio. La darklady farà preoccupare seriamente il consorte quando farà fatica a dormire la notte.

Fernando rimane alla villa grazie all'Ulloa, Dolores perde i sensi

A quel punto l’Ulloa chiederà alla sua amata di non cacciare Fernando dalla sua villa, per fargli gestire i suoi affari al posto suo. In seguito Dolores dopo aver trascorso qualche settimana sulle Alpi per vedere per la prima volta la nipote Belen, rimetterà piede a Puente Viejo e non verrà messa al corrente del ritorno della Montenegro.

La pettegola del quartiere iberico preferirà recuperare il tempo perso con il marito Tiburcio, facendo volontariato nell'ospedale da campo costruito per la cura dei cittadini che hanno contratto la varicella. La madre di Hipolito durante una visita alla casona per parlare con Raimundo, rimarrà sconvolta quando vedrà in carne ed ossa Francisca, fino a perdere i sensi. Dolores dopo essere stata soccorsa da Maria, dirà alla giovane che non era ancora a conoscenza che il decesso della Montenegro era una messinscena.

Pubblicità

Quest'ultimo approfitterà della situazione per mettere in ridicolo la zia di Onesimo, dicendole di trovare strano il fatto che una donna come lei sempre informata su tutto non sapeva della sua resurrezione.