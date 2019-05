Lo sceneggiato spagnolo Il Segreto, scritto da Aurora Guerra, continua ad essere ricco di intrighi e di misteri. Nelle puntate che sono state trasmesse su Antena 3 nei giorni scorsi Isaac Guerrero è entrato in ansia dopo aver confessato ad Elsa Laguna di aver convinto sua moglie (Antolina) a ritirare l’accusa nei suoi confronti. Inoltre la sorella del defunto Jesus, stanca di dover mentire, ha svelato al suo ex fidanzato le sue gravi condizioni di Salute.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Isaac preoccupato per il grave stato di salute di Elsa

A questo punto il carpentiere si è preoccupato seriamente ed ha iniziato a temere per la vita della sua amata, stremata dalle torture subite in prigione per colpa di sua moglie.

Isaac preoccupato, Elsa rivela di avere poco tempo da vivere

I telespettatori spagnoli, negli episodi in onda dal 6 al 10 maggio 2019, hanno assistito a nuovi colpi di scena. Per non finire in carcere con l’accusa di aver messo fine all’esistenza di Jesus, Antolina ha abbandonato Puente Viejo.

Prima di far perdere le sue tracce l’ex ancella ha consentito ad Elsa di tornare in libertà su ordine del marito Isaac Guerrero. Dopo aver riabbracciato la Laguna, Consuelo ha confidato i suoi timori al carpentiere. Inoltre la nonna di Julieta ha fatto allarmare l’amico di Matias dicendogli di tenere sotto controllo la sua ex fidanzata. A questo punto Isaac ha messo al corrente la sua amata del ricatto fatto alla moglie per farla scagionare: in tale circostanza, Elsa è uscita allo scoperto.

Quest’ultima ha rivelato al Guerrero di non poter vedere Antolina pagare per tutto il male che le ha procurato perché ha poco tempo da vivere. Nei capitoli spagnoli della settimana prossima, ovvero da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Isaac ed Elsa continueranno ad essere al centro delle trame. Consuelo, dopo essersi accorta che la Laguna ha effettuato una telefonata in segreto, deciderà di fare delle indagini con l’aiuto di Marcela. Quest’ultima e la nonna di Julieta non riusciranno a capire come mai la loro amica ha chiamato la prigione. Successivamente Isaac si accorgerà che Elsa è angosciata mentre Fernando e Maria Elena si sposeranno.

Il decesso di Maria Elena, la Laguna si allontana dal Guerrero

La neo sposa piangerà per la forte emozione mentre farà un ballo con il marito. Quando Fernando e Maria Elena saranno intenti a tagliare la torta esploderà una bomba. La moglie del Mesia morirà mentre Maria perderà i sensi dopo essere rimasta ferita gravemente. Severo offrirà il suo aiuto alla polizia per scoprire chi è il colpevole dell’attentato.Intanto Isaac sospetterà che sua moglie Antolina si sia appropriata di tutti i suoi risparmi mentre Prudencio assumerà Lola nel suo negozio al posto di Marchena.

Isaac non riuscirà a darsi pace dopo che Elsa ha deciso di lasciarlo e si rifiuterà di adeguarsi alla volontà della stessa. Maria si risveglierà, invece Zabaleta sembrerà abbastanza preoccupato dopo aver controllato la ferita di Matias. Quest’ultimo apprenderà dal medico di avere subito gravi danni all’occhio. In seguito il Guerrero vedrà Elsa parlare con il dottore e sospetterà che gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo le condizioni del marito di Marcela peggioreranno al punto che il medico temerà per la sua vita.