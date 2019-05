Gli spoiler della nota telenovela Il Segreto, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 maggio, riservano molte curiosità per i fan che seguono la serie spagnola. Nei prossimi appuntamenti televisivi, Antolina avvelenerà il latte di Elsa. Quest'ultima si sentirà poi notevolmente spossata e stanca, ma inizialmente non penserà a nulla di ‘strano'. Successivamente Elsa inizierà a rovistare tra gli averi di Antolina e troverà una chiave particolare. Nel frattempo Irene si recherà al centro termale del cugino di Anacleto per cercare di scoprire se l'uomo sia una persona affidabile o meno.

Il Segreto, spoiler:

Elsa trova una chiave misteriosa

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto in onda dal 12 al 18 maggio, Elsa Laguna troverà una misteriosa chiave tra gli oggetti della rivale Antolina. Poi la Laguna capirà che la chiave è di un cofanetto per i gioielli, ma non riuscirà ad aprirlo, poiché Antolina tornerà a casa prima del previsto insieme a Dolores. Successivamente la Laguna avrà una terribile discussione con Antolina per aver aggredito Consuelo.

Durante il dibattito però Elsa improvvisamente si sentirà male e perderà conoscenza. Poi Antolina sarà parecchio felice per il malore della donna, ma cambierà totalmente umore appena vedrà arrivare Isaac.

Julieta vuole aiutare Pilar

Onesimo e Paco saranno oramai vicini a comprare il negozio di pompe funebri. Poi Paco verrà demoralizzato da Matias e Marcela: i due infatti consiglieranno all'uomo di riflettere molto bene prima di mettersi in affari con Onesimo.

In seguito Fernando consegnerà a Maria una foto di Alfonso ed Emilia. Successivamente Julieta proverà ancora a trattare con Pilar e le porgerà il suo sostegno per aiutare il figlio. Nel frattempo Marcela prenderà atto che Consuelo e Matias risultano alquanto 'misteriosi' quando parlano di Elsa. Intanto Irene tornerà dal centro termale e si rifiuterà di scrivere un buon articolo sul parente di Anacleto.

