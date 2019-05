Continuano ad appassionare le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana, 'Beautiful' che da oltre trent'anni tiene alta la concentrazione di milioni di telespettatori con nuove vicende amorose, intrighi e tradimenti. Nelle recenti puntate l'attenzione è stata posta intorno alla rivalità tra due personaggi femminili come Steffy e Hope, desiderose di conquistare l'amore di Liam. Questa situazione sentimentale porta a una distanza tra Ridge e Brooke, proprio nel momento in cui i due storici innamorati hanno ritrovato la serenità.

Entrambi sono intenzionati a difendere le proprie figlie, divenendo protagonisti di una serie di litigi. Vediamo cosa succede nell'appuntamento odierno, ricco come sempre di colpi di scena. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda nelle prossime ore svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Steffy, costretta a prendere una decisione inaspettata dopo la delusione ricevuta da Liam. La giovane Forrester si dirà intenzionata ad accettare le richieste ricevute da Bill che la costringerà a rispettare le sue condizioni, approfittando dello stato d'animo della figlia di Ridge.

Inoltre l'editore proporrà a Steffy il suo sostegno 'fisico' durante il confronto con Liam, ma la Forrester dirà di voler affrontare da sola il marito.

La preoccupazione di Bill nonostante la decisione presa da Steffy

Bill non potrà far finta di nulla e si renderà conto del fatto che la Forrester nutre ancora dei sentimenti nei confronti di Liam, cosa che gli farà montare la rabbia. Il padre di Wyatt si troverà alle prese con la paura che il matrimonio con Steffy possa essere visto come una transazione di affari.

Steffy motiverà la sua decisione dicendo di voler dare fiducia a Bill dopo la delusione ricevuta da Liam e l'editore avrà dunque la possibilità di prendersi gioco della Forrester.

Brooke vuole evitare che Hope affronti un'altra delusione

Brooke deciderà di avere un incontro con Liam, nel corso del quale cercherà di spingere l'uomo a non farsi prendere dal senso di colpa in quanto ha messo fine al matrimonio con Steffy. La moglie di Ridge spingerà il giovane Spencer ad abbracciare Hope poiché ha diritto a fare la scelta giusta.

Liam dirà di voler essere libero di fare la propria scelta ma si renderà conto delle pressioni ricevute da Brooke intenzionata a evitare che Hope possa affrontare una nuova delusione. Infine Ridge darà la colpa di questa situazione a Bill.