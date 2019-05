Giunge al termine su Raiuno l'appuntamento serale con la fiction "Mentre ero via" che annovera tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì 9 maggio, in prime-time alle ore 21:30 circa, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori.

Tutti i nodi e gli intrecci emersi nel corso di queste settimane verranno finalmente a galla e sarà possibile scoprire la verità su Monica e tutti coloro che la circondano.

Mentre ero via: spoiler ultima puntata.

Mentre ero via, anticipazioni sesta e ultima puntata: Monica ritrova la memoria

Le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di "Mentre ero via" (che verrà trasmessa giovedì 9 maggio su Raiuno) svelano che tra ricordi poco nitidi, depistaggi e morti misteriose, Monica arriverà finalmente al punto di scoprire tutta la verità su quanto accaduto in quella drammatica notte, e quali sono le sue reali responsabilità.

Ma i colpi di scena per la protagonista della fiction sono destinati a continuare, perché il suo presente sarà differente da quel che sembra.

Gli spoiler relativi all'appuntamento finale con la Serie TV con Vittoria Puccini, infatti, rivelano che la Grossi riuscirà a ritrovare la memoria ma, al tempo stesso, dovrà fare i conti con una rivelazione a dir poco sconvolgente che la lascerà senza parole e che la porterà a rimettere in discussione tutte le certezze raggiunte fino a quel momento.

Un finale che si preannuncia decisamente sorprendente per tutti i fan di "Mentre ero via" che ha messo ancora una volta in evidenza il talento di Vittoria Puccini, considerata sempre di più una delle attrici più brave e versatili del panorama italiano.

La serie è stata premiata con ottimi risultati d'ascolto, e sul pubblico attivo ha ottenuto una media di oltre 5 milioni di spettatori, arrivando a toccare anche punte del 24% di share in una giornata di programmazione molto competitiva come quella del giovedì sera.

Ancora top-secret il futuro di Mentre ero via: i fan vorrebbero la seconda serie

E adesso cosa ne sarà di "Mentre ero via?". Ovviamente il pubblico vorrebbe una seconda stagione che potrebbe ripartire dalle vicende di Monica e dalla sua nuova vita.

C'è da sottolineare, però, che sebbene manchi poco meno di una settimana alla messa in onda dell'ultimo episodio della prima edizione, finora da parte della Rai non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali sul destino della fiction.

Non si esclude, quindi, che "Mentre ero via" possa non avere un futuro e restare una serie unica, proprio com'è già accaduto in passato con altre fiction di successo che hanno avuto come protagoniste Vanessa Incontrada e Anna Valle, di cui non è stato realizzato alcun seguito nonostante ascolti di livello.