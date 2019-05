Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 29 aprile, Angela Nasti era apparsa visibilmente delusa per l'assenza di Luca Daffrè. Quest'ultimo aveva deciso di non presentarsi in seguito al litigio avvenuto nei camerini e la mancata reazione di lei che non lo aveva raggiunto a Milano come lui avrebbe desiderato. La questione aveva avuto degli esiti inattesi dato che la tronista napoletana aveva pianto durante la registrazione, lasciando chiaramente intravedere la sua preferenza verso il bel Daffrè.

Anticipazioni Uomini e donne: Angela corre a riprendersi Luca

Ma cos'è accaduto dopo l'ultimo appuntamento in studio? Luca ha deciso di porre fine al suo percorso nel programma? Come era facile immaginare, alla fine Angela ha deciso di correre ai ripari e di recarsi nel capoluogo lombardo assecondando le richieste del suo corteggiatore.

Uomini e donne anticipazioni: Luca rifiuta la lettera di Angela

Il percorso di Angela Nasti si è fatto chiaro nel corso della registrazione di Uomini e donne del 29 aprile.

In essa la tronista ha rifiutato di andare a Milano da Luca dopo il litigio avvenuto in precedenza nei camerini del programma. La redazione ha, quindi, chiesto al corteggiatore di recarsi a sua volta a Roma per leggere una lettera scritta dalla napoletana ma lui ha rifiutato tale iniziativa. Avrebbe preferito un confronto faccia a faccia e non un gesto infantile da parte di chi non ha il coraggio di guardarlo negli occhi. Per questo motivo, lui ha deciso di non recarsi agli studi di Elios per le riprese, lasciando la tronista amareggiata e in lacrime.

Decisa ad evitare l'abbandono del programma di Daffrè, la Nasti è quindi corsa ai ripari, compiendo quel gesto che Luca aveva desiderato fin dall'inizio.

Trono Classico: Angela corre a Milano

Il Vicolo delle News ha sorpreso Luca Daffrè e Angela Nasti a Milano con le telecamere di Uomini e donne al seguito. La coppia ha prima bevuto una granita e poi si è recata al parco per parlare, come confermato dalle immagini pubblicate nel sito web. Stando a quando scritto, tra loro ci sarebbe stato anche un bacio ma questo momento romantico non è stato immortalato da uno scatto.

Dopo la delusione per l'assenza del corteggiatore, il chiarimento tra Angela e Luca sembrerebbe dunque avvenuto nel migliore dei modi e suggellato dall'ennesimo bacio del loro percorso. In attesa di avere la conferma nel corso della prossima registrazione dedicata al Trono Classico, le idee di Angela appaiono sempre più chiare puntata dopo puntata. Pur mostrando un certo interesse anche per Alessio, è davvero difficile credere che la scelta della influencer non possa ricadere su Daffrè, colui che lei ha espressamente richiesto all'interno del programma.