Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita”. Al centro delle trame dei prossimi episodi italiani ci sarà il nascituro Moises (figlio di Blanca e Diego Alday). La piccola creatura verrà rapita alla nascita da Ursula e Samuel. La malvagia Dicenta oltre a far sprofondare nella disperazione totale la primogenita, tenderà un nuovo inganno al figliastro Diego, quando sarà sul punto di scoprire la verità sulla misteriosa assenza del padre Jaime Alday da Acacias 38.

Ursula sottrae il nipote con l’aiuto di Samuel, il sospetto di Blanca

Nelle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche mese, la malvagia Ursula sottrarrà il figlio di Blanca con la complicità di Samuel. Tutto avrà inizio quando quest’ultimo le darà il consenso per poter scappare da Acacias 38 con suo fratello Diego. Purtroppo i due non riusciranno nel loro intento, a causa di un gruppo di malviventi che li circonderanno dopo aver inscenato un furto.

Una Vita trame: Samuel complice del rapimento del figlio di Blanca, Ursula inganna Diego

Durante la colluttazione il primogenito di Jaime cadrà in un groppo dirupo, mentre Blanca darà alla luce il suo bambino. Al termine del parto, la Dicenta junior perderà i sensi, ma prima di svenire si renderà conto di aver messo al mondo un maschietto. Non appena riaprirà gli occhi la neo mamma apprenderà da una donna corrotta da sua madre che sua figlia è morta alla nascita. Dopo aver ricevuto il corpo senza vita della piccola creatura, Blanca farà ritorno a casa e dirà a Diego di temere che sua madre abbia sequestrato suo figlio Moises, precisandogli di averlo visto vivo e vegeto.

Blanca contro la madre, Diego riceve una falsa lettera

Purtroppo il fratello di Samuel non riuscirà a credere alla versione della sua amata. A quel punto Blanca, oltre a scagliarsi contro la perfida madre, ritenendola la responsabile della scomparsa del suo erede, metterà fine alla tresca con Diego per non averla sostenuta. Successivamente la Dicenta junior deciderà di tornare a vivere con il marito Samuel. Il secondogenito di Jaime rimarrà fermo nella sua decisione quando verrà a conoscenza, grazie a Leonor, che sua moglie finge di aver superato il lutto.

Blanca inizierà a mostrare i primi segni di pazzia nel corso della notte, quando con la convinzione di aver sentito il pianto di un neonato chiederà delle spiegazioni al marito. Lo strano atteggiamento della Dicenta junior farà sospettare Carmen. Nel contempo, dopo aver appreso dal fratello che loro padre di trova in una clinica svizzera, Diego deciderà di contattare la struttura, per svelare al genitore ciò che è accaduto a Blanca. La diabolica Ursula, per impedire allo scomodo figliastro di scoprire che Jaime in realtà è morto per mano di Samuel, gli farà consegnare una falsa missiva.