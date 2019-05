Arrivano nuovi appuntamenti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha avuto inizio il 10 settembre e non ha mai avuto interruzioni. Siamo giunti alla settimana finale in compagnia del prodotto televisivo che è riuscito a regalare molte sorprese ai fan. Scopriamo cosa succede nell'appuntamento di oggi in onda sul piccolo schermo al solito orario, alle ore 15:45, che ci mette a confronto con nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali.

Le anticipazioni della puntata di oggi.

La puntata di oggi dell'apprezzata soap opera di Rai uno

Le anticipazioni dell'episodio di oggi 13 maggio de Il paradiso delle signore svelano che Antonio si preparerà a vivere un momento magico come il matrimonio con Elena e vorrà fare una sorpresa inaspettata alla futura sposa. Il fratello di Tina avrà in mente un'idea molto romantica, a dimostrazione dei suoi sentimenti nei confronti della Montemurro e chiederà aiuto all'amico Sandro per riuscire nel suo intento.

Pubblicità

Il produttore discografico accetterà di essere partecipe all'iniziativa del giovane Amato e i due uomini riusciranno a far andare in porto la loro idea.

La serenata fatta da Antonio alla donna amata che si fa aiutare da Sandro

Giungerà la sera e Antonio (Giulio Corso) sorprenderà Elena facendo una dedica speciale sulla ringhiera della casa Amato. L'uomo si farà accompagnare da una serenata siciliana molto antica e risalente al settecento. Il titolo di questa canzone è 'Mi vani e mi rivotu' e il figlio di Agnese (Antonella Attili) sarà aiutato da Sandro (Luca Capuano) che suonerà la chitarra.

Si respirerà un clima di serenità nella famiglia Amato e non finiranno le sorprese come dimostra il personaggio di Nicoletta (Federica Girardello). Quest'ultima verrà raggiunta dalla madre che, venuta a sapere di ciò che è successo, corre al grande magazzino e sarà vicina alla figlia. Silvia e Clelia assisteranno Nicoletta trovatasi in travaglio nel grande magazzino.

Marta rimane prigioniera nella villa di Rapallo per decisione di Spinelli

La giovane Cattaneo entrerà in travaglio e la donna partorirà rendendo felici le sue amiche che le sono sempre state accanto.

Pubblicità

Nascerà una bambina e la figlia di Luciano (Giorgio Lupano) dovrà ringraziare Riccardo (Enrico Oetiker) chi le ha dato un valido aiuto trovandosi nelle vicinanze. Questa lieta notizia provocherà l'emozione di tutte le persone presenti. Una differente situazione sarà vissuta da Marta che si troverà alle prese con il rapimento di Luca (Francesco Maccarinelli) e sarà costretta a rimanere prigioniera nella villa di Rapallo. Umberto e Vittorio cominceranno le ricerche della ragazza, ma non troveranno la donna in quanto Luca e Marta ripartiranno ma lo Spinelli ha perso il controllo dell'auto.