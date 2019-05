Martedì, 22 maggio, è stata registrata l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e donne: le anticipazioni che ha riportato 'Vicolo delle News' fanno sapere che Gemma Galgani ha intenzione di frequentare il signor Mario, mentre Mauro e Lisa hanno annunciato che si sposeranno l'anno prossimo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono tornati insieme. La dama, dunque, ha chiuso definitivamente ogni rapporto con l'ex fidanzato dopo avergli sentito dire che non è innamorato di lei.

Ida e Riccardo non tornano insieme

La stagione 2018/2019 del Trono Over di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi per due amati protagonisti: come racconta il blog 'Vicolo delle News', durante l'ultima registrazione dell'anno, Ida e Riccardo non sono riusciti a superare le tante incomprensioni che ci sono tra loro e si sono detti addio definitivamente.

La puntata è iniziata con la dama che lamentava lo scarso interesse che le ha dimostrato il cavaliere da quando hanno ricominciato a sentirsi: fatta eccezione per qualche telefonata serale, la parrucchiera ha spiegato che lei e il pugliese non si sono mai visti senza telecamere in dieci giorni.

Spoiler U&D, ultima puntata Over: Ida lascia lo studio in lacrime, Riccardo non la ama.

Dopo ave litigato a lungo sempre sulle stesse questioni, la bresciana ha chiesto al suo ex di lasciare lo studio momentaneamente perché doveva mettere in chiaro alcune cose con Roberta Di Padua: le due donne, dopo un lungo botta e risposta, si sono strette la mano.

Al rientro di Riccardo in trasmissione, la situazione è precipitata quando Maria De Filippi ha chiesto all'uomo se si è voluto riavvicinare ad Ida perché sentiva la sua mancanza oppure perché si è reso conto di essere ancora innamorato di lei.

Quando la Platano ha sentito il suo ex dire che prova un sentimento per lei che non è amore, gli ha ridato un braccialetto ed è corsa dietro le quinte in lacrime.

Con questo gesto, la dama ha messo definitivamente fine al suo rapporto travagliato con Guarnieri.

Gemma al settimo cielo con Mario alla fine di U&D

Se per Ida e Riccardo non c'è stato il lieto fine nell'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, a Gemma Galgani sembra essere andata decisamente meglio.

Le anticipazioni di quanto è successo ieri in studio, infatti, raccontano di una frequentazione assidua tra la dama e il signor Mario: i due si sono scambiati tanti baci a stampo in questi giorni e si sono dati appuntamento sotto alla Mole Antonelliana per darsi il loro primo vero bacio appassionato.

L'annata 2018/2019 del Trono Over, dunque, si è conclusa nel migliore dei modi per la torinese: dopo l'addio definitivo di Giorgio Manetti alla trasmissione, la storia travagliata con Rocco Fredella e varie conoscenze finite male, per la protagonista assoluta del dating-show pare sia arrivata finalmente una gioia.

Riuscirà questa affiatata coppia a superare indenne l'estate?