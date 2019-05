L'inaspettato riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, non smette di far discutere: a non credere all'interesse che il cavaliere del Trono Over sostiene di avere ancora per l'ex fidanzata, è anche Roberta Di Padua. La dama, intervistata dal magazine del programma, ha usato parole forti per commentare il tentativo di ricongiungimento che hanno messo in atto i suoi "colleghi": secondo lei, infatti, i due potrebbero aver premeditato tutto, dalla rottura di qualche mese fa al ritorno di fiamma che sta andando in scena in questo periodo davanti alle telecamere.

Roberta su Ida e Riccardo: 'È tutto poco credibile'

Risale a pochi giorni fa, la messa in onda della puntata di Uomini e Donne Over in cui Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano una seconda chance: il cavaliere, infatti, ha proposto alla sua ex fidanzata di risentirsi per provare a ricucire il loro rapporto d'amore.

A non credere alle buone intenzioni del pugliese, sono stati in tanti: anche la stessa parrucchiera, nel corso della registrazione che c'è stata martedì 14 maggio, ha palesato la poca fiducia che nutre nei confronti dell'ex compagno che starebbe facendo pochi fatti per riconquistarla.

Uomini e Donne, Roberta insinua: 'Non escludo che tra Ida e Riccardo ci sia un accordo'.

Tra coloro che non vedono di buon occhio questo tentativo di ricongiungimento, c'è anche Roberta Di Padua: la dama (anche lei ex fiamma di Riccardo), ha manifestato tutti i suoi dubbi su questa storia nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione.

"È tornato a U&D solo per visibilità e non escludo che lui che Ida fossero d'accordo su tutto sin dall'inizio", ha tuonato la protagonista del Trono Over sulle pagine del numero uscito oggi.

"Penso che tutto quello che è successo e sta succedendo, sia stato premeditato. È tutto poco credibile", ha aggiunto Roberta nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

La ex di Guarnieri ha aggiunto che, se il cavaliere avesse realmente voluto tornare a fare coppia fissa con la Platano, avrebbe dovuto lasciare il programma con lei non limitarsi a chiederle di risentirsi; "Siamo alla follia", ha commentato la dama.

La Di Padua non molla: 'Riccardo non ha mai creduto a questo amore'

Roberta ha continuato ad ipotizzare che Ida e Riccardo potrebbero tornare insieme, per poi lasciarsi a settembre per garantirsi ancora una volta il posto nel parterre di Uomini e Donne. La dama del Trono Over ha precisato che il suo sfogo contro il pugliese non è mosso dalla gelosia ma dalla delusione che ha avuto da lui nelle scorse settimane.

Per motivare il suo forte scetticismo sulla coppia di cui tutti parlano, la Di Padua ha aggiunto: "Mi ha anche detto che la Platano stava con lui solo per i followers, che non era davvero interessata e che è una donna complicata". Stando a quello che Roberta ha raccontato al magazine di U&D, Guarnieri non avrebbe mai realmente creduto nella storia d'amore con Ida e glielo avrebbe confidato nel periodo in cui si frequentavano.

Il cavaliere, dal canto suo, giustifica gli attacchi che la sua ex fiamma gli sta facendo con queste parole: "Credo che lei non abbia ancora mandato giù la fine della nostra relazione, ma io sono sempre stato sincero con lei dicendole che c'era solo attrazione fisica".