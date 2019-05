È un finale di stagione con il botto quello che attende i telespettatori del Trono Classico di Uomini e donne. Le scelte dei tronisti, infatti, non saranno effettuate nel castello medievale, come accaduto lo scorso febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno deciso di tornare alle origini, cancellando gli speciali serali dedicati al programma e tornando con le classiche scelte pomeridiane. Ma come fare, allora, ad evitare che le anticipazioni si diffondano sul web, rovinando la sorpresa della puntata? Negli ultimi giorni si sono diffuse varie ipotesi, rendendo necessario l'intervento di Raffaella Mennoia per chiarire la situazione. Nella giornata di ieri, l'autrice del dating show ha tolto ogni dubbio, precisando che le decisioni dei tronisti andranno in onda niente meno che in diretta.

Anticipazioni Uomini e donne: le scelte avverranno in diretta

Uomini e donne anticipazioni: le scelte in studio e in diretta

La stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne non si concluderà con la registrazione delle tre scelte, prevista inizialmente per il 27 maggio. L'ipotesi ventilata in un primo momento è stata prontamente cancellata per lasciare spazio ad un'altra soluzione. Per evitare spoiler Andrea, Angela e Giulia effettueranno la loro scelta in diretta nel pomeriggio di Canale 5. Il pubblico presente agli studi Elios di Roma e quello da casa scopriranno il nome del preferito dai tronisti nello stesso momento, facendo in modo che non vengano diffuse delle anticipazioni.

L'annuncio è stato dato ieri da Raffaella Mennoia in un video su Instagram: 'È ufficiale, ve lo dico io. Le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi'. Sempre in una Story, l'autrice ha precisato che le ville non sono state ancora concluse, consigliando così ai fan del programma di evitare ipotesi non accreditate sulla fine dei percorsi dei tre tronisti.

Scelte Trono Classico: le tre date probabili

Ma in quali date verranno effettuate le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià a Uomini e donne?

Stando alle ipotesi ventilate dal Vicolo delle News, ma non ancora confermate da fonti ufficiali, i giorni dovrebbero essere il 29-30-31 maggio, permettendo così al dating show di concludersi entro fine mese, come abitudine consolidata degli ultimi anni. I primi due giorni della settimana (e non tre come accade di solito) dovrebbero essere, invece, dedicati al Trono Over, di cui ieri 21 maggio è stata effettuata l'ultima registrazione. Ognuna delle tre puntate del Trono Classico probabilmente sarà dedicata ad un solo tronista, con il resoconto del weekend in villa e la successiva cascata (se ci sarà) di petali rossi.