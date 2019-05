Oggi, 22 maggio, su canale 5, a partire dalle 14,45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando a quanto anticipato dal portale 'Witty tv', nel corso dell'appuntamento odierno, assisteremo al ritorno in studio di Pamela Barretta e Stefano Torrese, che racconteranno cosa è successo tra loro dopo la lite avvenuta la settimana scorsa, a seguito della scoperta di alcuni messaggi inviati dal cavaliere a Roberta Di Padua.

La furia di Pamela contro il suo (ex) fidanzato, porterà la dama a non perdonare quanto successo e, forse per ripicca, la donna deciderà di tornare nel parterre femminile del programma di Maria Filippi, chiudendo definitivamente la relazione con Stefano. La Barretta sarà oggetto di pesanti insulti da parte delle altre dame del parterre, anche se probabilmente le gravi ingiurie non verranno mandate in onda nel corso della nuova puntata di U&D.

U&D, anticipazioni: Pamela non perdona Stefano dopo i messaggi di lui con Roberta

Molti i colpi di scena che stanno appassionando i fan di Uomini e donne in queste ultime puntate del trono over, dove, come abbiamo visto, abbiamo assistito anche al ritorno in trasmissione di Ida Platano.

Uomini e donne, spoiler del 22 maggio: Pamela lascia Stefano, volano insulti al trono over

Un altro ritorno sarà oggetto della puntata odierna di Uomini e donne, dove vedremo Pamella Barretta decidere di tornare nel parterre femminile dopo aver detto addio a Stefano. Come ricorderemo infatti, la settimana scorsa, i due erano stati ospiti di Maria De Filippi, pronti a raccontare come stava proseguendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi. In quella circostanza però, tra loro è scoppiata una violenta lite, dopo che Pamela ha scoperto alcuni messaggi compromettenti inviati da Stefano a Roberta.

Oggi pomeriggio in puntata, i due si ritroveranno di nuovo faccia a faccia e, stando alle anticipazioni, riveleranno di non essersi più sentiti dopo il diverbio di settimana scorsa. Nonostante Stefano tenti di far ragionare la donna, pare che Pamela sia determinata a chiudere definitivamente il loro rapporto.

Uomini e donne, spoiler del 22 maggio: volano insulti tra Pamela e Valentina

Pamela nel corso della puntata di oggi 22 maggio, non sembrerà disposta a dare un'ulteriore possibilità all'uomo, tanto che, come riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', deciderà di rimanere nel programma, tornando a sedersi nel parterre femminile.

Il gesto della dama sembrerà più una ripicca verso Stefano che una vera volontà di ricercare un nuovo amore, tanto che la donna verrà pesantemente insultata dal alcune dame del parterre. Dagli spoiler su quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 14 maggio, si viene a sapere che sarà Valentina in particolare ad attaccare violentemente la Barretta. Scena che probabilmente, verrà tagliata e non verrà trasmessa nella puntata in onda oggi pomeriggio su canale 5.