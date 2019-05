Presto i telespettatori italiani dello sceneggiato spagnolo “Una vita” assisteranno ad una nuova storia d’amore. Ad innamorarsi dopo essere rimasta a lungo vedova, sarà Leonor Hidalgo, dato che il new entry, Inigo Cervera, farà breccia nel suo cuore. Il nuovo gestore de La Deliciosa, dopo aver confessato alla scrittrice un suo segreto, ovvero che lui e Flora sono fratello e sorella, prenderà una decisione inaspettata. Il pasticciere, per poter vivere la relazione con la figlia di Rosina Rubio alla luce del sole, le chiederà di abbandonare Acacias 38 con lui: la giovane scrittrice, a gran sorpresa, accetterà di seguire la sua nuova fiamma.

Spoiler Una Vita: Leonor accetta di fuggire da Acacias 38 con Inigo

Inigo rivela di essere il fratello di Flora, Leonor ripensa al defunto marito

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche mese, Inigo, dopo essere stato rifiutato da Leonor pur avendole dichiarato il suo amore, uscirà allo scoperto. Il nuovo proprietario de La Deliciosa, per dimostrare alla giovane Hidalgo che i sentimenti che prova per lei sono reali, le rivelerà che lui e Flora non sono marito e moglie, come hanno lasciato intendere a tutti gli abitanti.

In particolare la figlia di Rosina verrà a conoscenza che i cioccolatieri si sono impossessati dell’identità dei veri coniugi Cervera per dare una svolta alla loro vita, a causa delle attività di contrabbando che gestivano prima di giungere ad Acacias 38. Dopo aver ascoltato le parole di Inigo, la Hidalgo accetterà di vivere la relazione sentimentale con lo stesso ma in segreto, per non dare scandalo in paese, essendo l’unica a conoscenza del vero legame tra lui e Flora.

Successivamente Leonor farà un passo indietro, dopo aver ripensato al defunto marito Pablo, morto a causa di un terremoto, poiché crederà che abbia sbagliato a gettarsi tra le braccia di un altro uomo così in fretta.

Il Cervera non si rassegna, la Hidalgo decide di fuggire con il proprietario de La Deliciosa

Dopo aver riflettuto la Hidalgo metterà un punto alla storia con Inigo, precisandogli che altrimenti avrebbe dovuto continuare a mentire ai suoi cari.

Il Cervera continuerà a corteggiare la figlia della Rubio convincendola a riprendere la loro frequentazione amorosa. Pur avendo dato un’altra possibilità ad Inigo, la scrittrice continuerà a stare in ansia, perché avrà il timore che qualcuno potrebbe accusarla di adulterio. Inigo, stanco di vedere la sua amata preoccupata la sorprenderà, dopo aver chiesto alla sorella Flora di comunicare ai vicini che se ne andrà via dalla Spagna per poter aprire un’altra pasticceria all’estero.

Il cioccolatiere porterà Leonor nei pressi di un fiume e le proporrà di fuggire con lui. Quest’ultima accetterà di lasciare il suo paese insieme all’uomo che le ha fatto ritornare il sorriso, ma farà credere alla madre di dover partire per poter visitare i luoghi in cui è stato il famoso Cesar Cervera. La Rubio, non essendo a conoscenza delle vere intenzioni della consanguinea, deciderà di organizzare una festa a La Deliciosa per consentirle di salutare tutti coloro che la vogliono bene.