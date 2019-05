Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita, riguardanti le puntate che andranno in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio, riservano diverse curiosità per i fan che seguono la telenovela spagnola. Nelle prossime puntate, Rosina sospetterà che Flora non sia più molto felice con Iñigo e lo confesserà a suo marito Liberto. Nel frattempo l'agente civile aprirà il fuoco contro i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina. Poi Diego si nasconderà tra le montagne insieme ai 'ribelli'. Poi Blanca scoprirà ciò che sta succedendo grazie a Leonor.

Una Vita, anticipazioni dal 12 al 18 maggio.

Martin organizza le nozze con Casilda

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto quelle che verranno trasmesse dal 12 al 18 maggio, Carmen ascolterà di nascosto la chiacchierata tra Blanca e Leonor e avviserà subito Ursula. Quest'ultima comunicherà a Ribau dove si trovano i lavoratori. Successivamente avverrà un terribile scontro tra i manifestanti e gli agenti, che avrà come conseguenza la morte di un uomo. Poi Leonor darà la colpa a Blanca di quanto accaduto e deciderà di chiudere ogni rapporto di amicizia con la donna.

Nel frattempo Martin inizierà ad organizzare le sue seconde nozze con Casilda. Intanto Silvia, su ordine di Carvajal, deciderà di accettare la richiesta di matrimonio di Zavala. Poi Tamayo comincerà a sospettare della Reyes. Velilla, un personaggio importante della guardia reale, rifiuterà di tradire Alfonso XII. Successivamente Zavala ordinerà a Tamayo di ucciderlo.

Flora e Liberto vanno a teatro

Blanca avrà un terribile incubo: nel sogno sanguinerà e non sentirà più il bambino nel grembo.

Samuel cercherà di consolarla, ma la donna lo rifiuterà ancora una volta. Successivamente Flora e Liberto andranno insieme a teatro. Nel frattempo Iñigo si scuserà con Leonor per il bacio e cercherà di darle ulteriori chiarimenti. In seguito Velilla scomparirà improvvisamente e Silvia inizierà a credere che in realtà l'uomo potrebbe essere stato ucciso da Zavala. Poi Arturo sarà molto preoccupato per Silvia e lo confesserà alla donna. Nel contempo Martin chiederà aiuto agli Hidalgo per pianificare la cerimonia nuziale con Casilda.

Riera racconterà a Ursula altri particolari riguardo la famiglia Koval, poi incontrerà Carmen e inizierà a sedurla. Nel frattempo Martin avrà dei timori e chiederà a Casilda se è ancora convinta di sposarlo.

Iñigo confessa a Leonor di amarla

Tamayo consiglierà a Zavala di non fidarsi totalmente di Silvia Reyes. Quest'ultima dirà a Zavala che è molto felice di diventare sua moglie. In seguito Iñigo confesserà a Leonor di amarla. Poi Ursula incoraggerà Samuel a far valere i suoi 'diritti di marito' con Blanca.

Quest'ultima tuttavia si rifiuterà di ottemperare ai suoi doveri coniugali. Intanto la Reyes avviserà Zavala che a causa del poco preavviso i suoi genitori non potranno essere presenti al matrimonio. Il Generale chiederà ad Arturo di fargli da padrino. Flora sarà gelosa di Iñigo e lo sgriderà, poiché si accorgerà che l'uomo è sempre più vicino a Leonor. Successivamente Martin e Casilda inviteranno tutti alla celebrazione del loro matrimonio. Poi Antoñito regalerà a Martin l'abito da sposo, mentre Susana si occuperà del vestito da sposa di Casilda. Successivamente, Susana cederà a Silvia la veste che era destinata alla sposa. In seguito Martin chiederà a Servante se vorrà fargli da Padrino. Infine, i lavoratori del giacimento d'oro si recheranno a calle Acacias insieme a Huertas e Diego.