Il mese di maggio è molto importante per i concorrenti di Uomini e donne, specie per quanto riguarda il trono classico. Giunti a questo particolare momento dell'anno, infatti, la stagione si appresta a chiudere i battenti e i tronisti a fare le loro scelte.

Andrea Zalletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, molto presto, dovranno dire quale persona hanno intenzione di conoscere meglio al di fuori.

Per quanto riguarda le anticipazioni di questo momento speciale, nelle ultime ore sono trapelate delle novità e dei cambi di programma. In un primo momento, infatti, era stata diffusa la notizia secondo cui le registrazioni delle tre scelte si sarebbero effettuate tutte lunedì 27 maggio. Da pochissime ore, però, è arrivata una novità. A quanto pare, la produzione ha deciso di far slittare tale data e, soprattutto, dividere le scelte in tre momenti differenti.

Uomini e Donne Anticipazioni: le scelte

Slittano le registrazioni delle scelte: si effettueranno in tre giorni differenti

La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha annunciato sui social che, nel corso del precedente week-end, i vari tronisti hanno incominciato a trascorrere i momenti nella villa insieme alle loro corteggiatrici e corteggiatori. La collaboratrice di Maria De Filippi, però, ci ha tenuto a puntualizzare che bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima che vengano registrate le scelte vere e proprie.

Da pochissime ore, infatti, è trapelata una novità. Pare che la redazione abbia attuato un cambio di programma facendo slittare le registrazioni delle tre scelte dal 27 ai giorni successivi. Secondo quanto emerso, pare che i tre ragazzi sceglieranno ciascuno in un giorno specifico. Per questo motivo, tali registrazioni sono state spostate al 29, 30 e 31 maggio.

Uomini e Donne andrà in onda anche per tutta la prima settimana di giugno?

A quanto pare, i telespettatori dovranno aspettare ancora un altro po' prima di scoprire quale sarà la scelta dei tronisti.

Ad ogni modo, una domanda sta attanagliando la mente della maggior parte del pubblico. Se le scelte saranno registrate il 29, 30 e 31 maggio, come si risolverà il problema delle messe in onda? Uomini e Donne, infatti, è una trasmissione registrata. Solitamente passa sempre qualche settimana prima che ciò che viene registrato va in onda. Per questo motivo, dato che il programma termina sempre a fine maggio, cosa accadrò adesso? Le ipotesi sembrerebbero due.

La prima è che il talk show possa andare in onda anche per tutta la prima settimana di giugno.

La seconda è che la redazione decida di mandare subito in onda le registrazioni, magari in giorno stesso. Non ci resta altro che attendere per scoprirlo.