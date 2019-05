Il conto alla rovescia per la scelta di Andrea Zelletta è ufficialmente iniziato. Il tronista prenderà la sua decisione nella registrazione di Uomini e donne del 27 maggio, la stessa in cui anche Giulia Cavaglià e Angela Nasti concluderanno il loro percorso televisivo.

Il weekend in villa di Andrea è già stato registrato, come riportato in varie occasioni dall'autrice Raffaella Mennoia su Instagram (mentre nessun riferimento è stato dato per le due colleghe). Il tronista ha avuto la possibilità di trascorrere del tempo in compagnia delle sue corteggiatrici Natalia e Klaudia per togliersi gli ultimi eventuali dubbi. Ma stando ad una dichiarazione riportata dalla stessa Mennoia, sembra che questo lasso di tempo non sia bastato per un chiarimento definitivo. Non solo: in questo periodo potrebbe essere accaduto qualcosa che avrebbe spinto Natalia a lasciare la villa prima del dovuto.

Anticipazioni Uomini e donne: ancora dubbi per Andrea Zelletta

Uomini e donne anticipazioni: Andrea non ha ancora una scelta

La suspense verrà tenuta fino al termine del percorso di Andrea Zelletta a Uomini e donne. E certo, non poteva essere diversamente per tenere vivo l'interesse e la curiosità dei telespettatori dello storico dating show. A confermare come nulla sia stato deciso, è arrivata una recente Instagram Story pubblicata nel profilo di Raffaella Mennoia. In essa è Andrea a parlare al termine dei giorni in villa in compagnia di Natalia e Klaudia.

Con uno sguardo per nulla tranquillo, il tronista dichiara in un video: "Sto un po’ in ansia, sinceramente non me lo aspettavo, però mi sto sciogliendo un po’ di dubbi in questi giorni, ce la farò". Dunque, le sue parole confermano l'assenza di una scelta, almeno per il momento, anche se Zelletta sembra comunque intenzionato a riflettere per togliersi le ultime perplessità entro il 27 maggio.

Trono Classico: Natalia ha lasciato presto la villa

Ma cos'è accaduto in villa tra Natalia, Klaudia e Andrea?

La curiosità dei telespettatori di Uomini e donne è innegabile e le talpe del Vicolo delle News hanno tenuto sotto controllo i movimenti social della Paragoni, notando che la sua presenza in villa è durata molto poco. È stata lei ad andarsene o è accaduto qualcosa di diverso? Il trio è arrivato nel luogo dell'ultima esterna di venerdì, ma quella stessa notte la corteggiatrice aveva già ripreso a fare uso dei social network. Non solo: il giorno successivo era in compagnia di un'amica a Lugano, come testimoniato da alcune immagini postate su Instagram.

E poco dopo ha anche aggiunto diversi like alle foto di Andrea nel suo profilo ufficiale. La villa di Natalia è dunque durata solo un giorno (o anche meno) ma non sono chiare le ragioni di questo breve periodo. Non è detto, infatti, che sia stata lei a decidere di abbandonare: forse era previsto un periodo così breve per il tronista o le sue corteggiatrici ma le ragioni della fine dell'esterna potrebbero anche essere altre, come l'abbandono di Klaudia o dello stesso Zelletta.

La risposta ai tanti dubbi arriverà però soltanto il prossimo lunedì.