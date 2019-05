Due gemelli, figli segreti di Putin, sarebbero nati da Alina Kabaeva, ma il parto sarebbe passato sotto silenzio per volontà della presunta coppia russa, la cui relazione non è mai stata ufficializzata.

Alina Kabaeva ha messo al mondo due gemelli: sarebbero i figli di Putin

Lei è Alina Kabaeva, 36 anni, bellissima "ex farfalla" che ha scritto pagine importanti nella storia della ginnastica ritmica.

Una vera e propria divinità nel settore: ben 15 titoli europei, 1 oro olimpico, 9 volte campionessa del mondo. Ma, soprattutto, presunta compagna di Putin dal lontano 2008.

Si vocifera, infatti, che Vladimir Putin, 66 anni, indiscusso leader politico e carismatico di una Russia sempre più sotto gli occhi del mondo intero, possa essere il padre dei due gemelli partoriti da Alina il 7 maggio di quest'anno.

A pochissime ore di distanza dalla nascita del "royal baby" di Meghan Markle, dall'altro capo d'Europa, a Mosca, l'affascinante ex atleta partoriva (si presume con parto cesareo) due splendidi gemellini. Due bambini che vanno ad aggiungersi agli altri due figli della Kabaeva, Dmitrj (nato nel dicembre 2009) e una bambina nata nel 2012, sui quali la donna non ha mai voluto rivelare l'identità del padre.

Kabaeva, Putin e il mistero dei figli.

Inoltre pare che la campionessa olimpica sia diventata madre anche nel marzo 2015 presso la Clinica Sant'Anna di Zurigo, la stessa dov'è nato Edoardo, figlio di Barbara Berlusconi.

La presunta storia d'amore 'segreta' tra Putin e la Kabaeva

Nel 2014 il leader russo ha divorziato dalla moglie Ljudmila, ma sembra che la relazione con la ginnasta russa con cittadinanza uzbeka sia sbocciata molto prima. Nel lontano 2007, dopo l'addio alla pedana, la sportiva è stata eletta nella Duma di Stato con il partito Russia Unita.

Il sodalizio politico con Putin sarebbe diventato, secondo i giornali, anche una compagnia sentimentale.

Ma guai a parlarne in Russia: pare che la lunga storia d'amore sia un tabù di cui non si possa parlare né scrivere. Di fatto c'è che la vita privata di Alina Kabaeva risulterebbe "top secret" tanto quanto quella del suo presunto compagno. Di lei si conoscono le copertine per "Vogue", le numerose uscite pubbliche professionali e le poche apparizioni private con i figli.

Non si sa nulla del suo compagno né del padre dei bebè che ha messo al mondo, particolari della sua vita privata su cui è sempre riuscita a mantenere il più stretto riserbo. Tuttavia, negli ultimi anni all'anulare dell'ex ginnasta è comparsa una fede. La si nota dal 2015, qualche mese dopo l'addio di Vladimir Putin alla precedente compagna.

La voce che la bella trentaseienne e il leader politico siano compagni di vita viene data quasi per certa da molti anni, ormai, anche se dai diretti interessanti non è mai arrivata alcuna conferma.

Secondo quanto riportato da Meaww, durante un'intervista del dicembre 2018, Putin alla domanda su chi avrebbe sposato e quando, avrebbe risposto: "Sposerò una persona rispettabile, dovrò farlo prima o poi". A questo punto si attendono i fiori d'arancio anche in Russia, e chissà se la prescelta sarà proprio l'ex campionessa.