La nota soap opera Tempesta d'amore riserva interessanti spoiler. Negli episodi che andranno in onda dal 12 al 18 maggio, Denise continuerà ad intromettersi tra Joshua e Madeleine, fino a quando anche il ragazzo si convincerà che sua madre è innocente. Nel contempo Denise non sarà molto sincera con Christoph. Intanto Boris sarà notevolmente deluso da Tobias e inizierà a riflettere sul futuro della sua relazione. Successivamente Tina penserà di rivelare i suoi veri sentimenti a Robert.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 12 al 18 maggio: Valentina tornerà al Fürstenhof.

Poi la cuoca fallirà nel preparare un piatto abbastanza semplice in presenza di Hildegard. A quest'ultima Tina confiderà la causa della sua disattenzione.

Denise spiazzata dalla reazione di Christoph

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, quelle che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 28 maggio, Denise sarà notevolmente angosciata e disorientata dalla reazione di Christoph e non sarà certa di come agire nei suoi confronti. In seguito la ragazza deciderà di chiedere un suggerimento a Joshua.

Poi Christoph manipolerà Annabelle. Successivamente Madeleine scomparirà all'improvviso. Per tale ragione Robert ed Eva saranno molto agitati e andranno subito a cercarla. Poi i due la ritroveranno in un luogo inaspettato. Nel frattempo Valentina tornerà al Fürstenhof poco prima dell'esame di guida di Fabien. Quest'ultimo sarà notevolmente felice per il ritorno della fidanzata, tanto che rischierà di dimenticare l'esame.

Xenia chiede a Hildegard di diventare la sua modella

Xenia proporrà ad Hildegard di diventare il nuovo volto di 'Miss x', ma la donna inizialmente rifiuterà la proposta.

Poi accetterà ugualmente di farsi scattare alcune foto come modella da Jessica. Nel frattempo Denise deciderà di lasciare il Fürstenhof e Joshua cercherà di farle cambiare idea. In seguito Christoph cercherà un modo per non far partire sua figlia Denise. Eva sentirà di essere di 'troppo' e cercherà conforto in Tina. Quest'ultima poco dopo farà un'inquietante scoperta. Alfons sarà notevolmente esaltato dagli scatti della moglie come modella e convincerà Hildegard a lanciarsi nella nuova avventura. Successivamente la cuoca deciderà di accettare la proposta di Xenia.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

