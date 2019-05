La nota telenovela Tempesta d'amore 'regala' come sempre entusiasmanti anticipazioni. Una delle novità delle prossime puntate trasmesse in Germania riguarderà Christoph ed Eva, interpretati rispettivamente dall'attore Dieter Bach e dall'attrice Uta Kargel. La coppia sarà coinvolta in un terribile incidente aereo nei Carpazi. Eva, benché innamorata di suo marito Robert, finirà per essere parecchio attratta da Christoph. Di seguito le anticipazioni dettagliate relative alle prossime puntate di Tempesta d'amore.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Christoph ed Eva avranno un incidente aereo.

Eva e Christoph si baciano

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda in Germania, Eva rischierà la vita per salvare Christoph dalla follia di Xenia. Tale circostanza farà si che il legame tra i due si solidifichi sempre di più. Poi l'albergatore ed Eva finiranno per scambiarsi un bacio appassionato. Nel contempo Christoph inizierà a fantasticare su un ipotetico futuro insieme alla donna: quest'ultima però bloccherà subito i pensieri azzardati dell'uomo, dichiarando che il bacio è stato uno sbaglio e che è innamorata solo di suo marito.

In seguito Christoph non accetterà tanto facilmente il rifiuto della Saalfeld e progetterà un piano per cercare di conquistarla. Successivamente l'uomo farà contattare Eva dall'agente di un celebre scrittore per un'allettante incarico. La donna accetterà immediatamente, poiché ha sempre desiderato trasformare la sua personale attitudine artistica in un vero lavoro. Dopodiché Robert e la Saalfeld scopriranno che dietro l'improvvisa proposta di lavoro ci sia Christoph. Eva si metterà dalla parte di suo marito e deciderà di dare una lezione al suo corteggiatore.

La Saalfeld e Christoph hanno un incidente aereo

Eva deciderà di chiudere il contratto di lavoro con il famoso scrittore e per farlo dovrà recarsi a Bucarest insieme a Christoph. Poi la donna vorrà che anche suo marito Robert sia presente all'incontro con lo scrittore. In seguito Christoph farà di tutto per cercare di partire senza il suo 'rivale' e chiederà aiuto ad Annabelle per progettare una strategia. Successivamente Robert non potrà partire, poiché dovrà rimanere al Furstenhof a causa di alcuni dubbi che ruotano intorno sua figlia Valentina.

Intanto Eva partirà per la Romania insieme a Christoph. Quest'ultimo, prima di partire, si troverà inaspettatamente senza il pilota privato e dovrà cercare in breve tempo un sostituto. Durante il viaggio ci sarà un tragico imprevisto e l'aereo precipiterà sui Carpazi, uccidendo il pilota Nick Bergmann, un vecchio amico di Joshua. La Saalfeld e Christoph si salveranno dall'incidente aereo, ma saranno costretti a rimanere tra la neve, feriti e affamati.

Infine Robert riceverà una chiamata in cui verrà avvertito che l'aereo in cui viaggiava sua moglie e l'albergatore non è mai arrivato a Bucarest.