Dalle ultime anticipazioni delle puntate italiane di 'Una vita', soap opera di grande successo, si evince che Martin Enraje è stato ucciso al posto di Diego Alday durante gli scontri tra le forze dell'ordine e gli operai del giacimento d'oro. I minatori infatti prenderanno d'assalto le città e le piazze per far valere i loro diritti, negati invece dai padroni. Ursula assolderà un sicario per liberarsi di Diego, ma in realtà porrà fine alla vita di Enraje.

Una Vita anticipazioni: Casilda disperata per la morte di Martin - Foto TvSoap

Gli spoiler in merito ai prossimi episodi rivelano che in un primo momento Casilda non si ricorderà più del marito, dopo essere entrata in uno stato di incoscienza perchè colpita alla testa nel corso della rissa ad Acacias. Quando in un secondo momento la memoria tornerà a riaffiorare, la donna si lascerà andare a un profondo sconforto.

Spolier Una vita: Casilda non si ricorda di Martin

Il medico deciderà di sedare Casilda, poichè colpita alla testa inavvertitamente.

Pubblicità

Per qualche giorno la donna resterà in uno stato di incoscienza, ma una volta svegliatasi non farà menzione di Martin e di quanto a lui successo. La Escolano non si ricorderà minimamente di essere stata sposata, motivo per cui chi le sta intorno eviterà in ogni modo di nominare il nome del marito.

In particolar modo, Leonor e le domestiche faranno il possibile per evitare di parlare dell'uomo e della sua brutale morte. La donna però scoprirà dell'esistenza di un coniuge per via delle rivelazioni di Rosina, ma penserà che tutti la stiano prendendo in giro, perchè lei non ricorda in maniera assoluta di aver avuto un matrimonio.

Casilda in lacrime per la scomparsa del marito

Inizialmente, la Escolano non avrà alcun ricordo, neanche minimo. Rivedere le foto del marito o i suoi origami non scatenerà in lei nessun flashback del passato. La sua memoria però tornerà in maniera del tutto improvvisa, causando il lei parecchio dolore. Durante il corso di una giornata passata con Lolita, Casilda verrà a contatto con un indumento di Martin. Il profumo sprigionato nell'annusarlo la riporterà indietro al giorno dello scontro a calle Acacias e soprattutto le farà ricordare l'esistenza del suo coniuge.

Pubblicità

A quel punto la donna entrerà in uno stato di disperazione, non rendendosi conto di come abbia fatto a dimenticare tutto. Lolita farà presente a tutti che i ricordi di Casilda sono riaffiorati e del suo stato di profondo abbattimento. La vedova potrà però contare sull'aiuto dei suoi familiari durante il suo percorso di elaborazione del lutto. Questo evento farà si che in città ritorni Jacinto, cugino della donna, molto dispiaciuto per quanto accaduto.

Pubblicità

L'uomo deciderà di rimanere a lungo in città vicino alla cugina. Nel corso delle prossime puntate si scoprirà dunque se la donna riuscirà a superare questo momento molto difficile per lei.