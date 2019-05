Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e di conseguenza non mancano le sorprese all'interno del prodotto televisivo. La soap opera ha superato le cinquemila puntate, a dimostrazione degli ottimi risultati raggiunti nel corso di questi anni per via del legame dei fan.

Un posto al sole | verso le 5000 puntate | le emozioni di Patrizio ... - maridacaterini.it

Sta per concludersi la seconda settimana del mese di maggio che è stata pregna di novità soprattutto per ciò che riguarda le famiglie Ferri, Boschi e Giordano. Vediamo cosa succede nell'episodio numero 5251 della soap opera Un posto al sole. Gli spoiler dell'appuntamento trasmesso su Rai tre alle ore 20:45 lunedì 13 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Raffaele. Quest'ultimo sta affrontando un periodo complesso per la distanza dal figlio Diego che ha deciso di trasferirsi nella nuova abitazione più vicina all'attività lavorativa.

Pubblicità

Prisco, dal canto suo si renderà conto di dover fare attenzione alla polizia dopo che è stato fermato Constantin incaricato di mettere in pericolo la vita di Angela (Claudia Ruffo). Il cerchio finirà per stringersi e per questo motivo si complicheranno le vite di Franco (Peppe Zarbo) e Angela, alle prese con nuovi pericoli pronti per complicare la situazione.

Ornella cerca di dare il giusto supporto al marito

I coniugi Boschi si impegneranno per uscire indenni dal piano di vendetta organizzato da Gaetano (Fabio De Caro).

Un altro capitolo riguarda la figura di Raffaele (Patrizio Rispo) che non riuscirà ad accettare questo senso di solitudine dovuto alla lontananza dai figli. Il portiere di palazzo Palladini potrà contare sul sostegno ricevuto dalla moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) che deciderà di stare al fianco del marito in questo momento complicato. La dottoressa Bruni darà la giusta forza a Raffaele per affrontare questa situazione, senza dimenticare la presenza dell'amico Renato (Marzio Honorato).

Pubblicità

Il ritorno di Anita a Napoli

Non si può escludere la tematica amorosa che si concentra intorno alla figura di Alessandra. Quest'ultima rimarrà scossa dopo aver fatto i conti con una notizia inaspettata. Si tratta del ritorno di Anita nella città di Napoli e la dipendente del bar Vulcano penserà che questa presenza possa mettere i bastoni tra le ruote nel rapporto con Vittorio. La ragazza potrà godere del sostegno di Silvia intenzionata a trasmettere supporto alla giovane donna ma, nonostante ciò, Alex penserà di non poter competere con Anita.