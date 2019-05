Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi che dovrebbe tornare sul piccolo schermo il prossimo autunno, dopo il successo della prima stagione.

Di conseguenza, si stanno tenendo in queste settimane i provini per arrivare alla scelta delle nuove coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni. Secondo la rivista "Oggi", al momento in pole position tra i probabili concorrenti ci sarebbero gli ex gieffini Francesco Monte e Giulia Salemi.

Temptation Island Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi in lizza per il reality.

Il cast di Temptation Island Vip: favoriti Monte e la Salemi

Chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island Vip? Tenendo conto delle ultime indiscrezioni, pare che nel cast possano approdare diverse coppie note soprattutto agli affezionati telespettatori di Uomini e Donne.

Ad esempio, tra i primi nomi circolati spiccano quelli di Francesco Monte e Giulia Salemi, conosciutisi e successivamente innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Pubblicità

La loro storia d'amore non era partita nel migliore dei modi, visto che in un primo momento l'ex tronista aveva manifestato dei dubbi nei confronti della modella piacentina.

Tuttavia, una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia, Francesco e Giulia hanno avuto modo di frequentarsi e di vedersi, fino ad arrivare a capire di essere fatti l'uno per l'altra. Ad oggi, infatti, entrambi sarebbero diventati a dir poco inseparabili, e proprio per questo motivo potrebbero mettere alla prova i loro sentimenti prendendo parte alla seconda stagione di Temptation Island Vip in onda su Canale 5.

Da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo e Claudia

Oltre a Francesco Monte e Giulia Salemi, tra i probabili concorrenti del reality show delle tentazioni potrebbero esserci anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la cui storia è nata dinanzi alle telecamere di Uomini e Donne. Anche in questo caso siamo di fronte ad una coppia sulla quale in pochi avrebbero scommesso all'inizio, ma che tuttavia ha dimostrato di essere mossa da un reale sentimento.

Pubblicità

Sempre dal dating-show condotto da Maria De Filippi, inoltre, potrebbero arrivare Luigi Mastroianni e Irene Capuano, mentre Teresa Langella e Andrea Dal Corso al momento non avrebbero ancora sostenuto il provino per proporsi come eventuali protagonisti di Temptation Island Vip.

Resta top-secret, in questa fase, il nome della nuova conduttrice del reality show di Mediaset: dopo l'addio di Simona Ventura, infatti, la produzione sarebbe ancora alla ricerca di una sostituta, e per adesso in lizza ci sarebbero Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez.