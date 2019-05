Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani. Gli ostacoli si presentano nella vita dei personaggi principali che stanno affrontando un periodo difficile come sta avvenendo nel caso dei coniugi Boschi la cui famiglia non sembra avere tregua. La concessione a Prisco degli arresti domiciliari ha sconvolto Franco che, per questo motivo, ha dovuto fare i conti con la vendetta del rivale.

Photogallery Rai.TV - Un posto al sole - angela poggi - rai.it

Questo retroscena ha portato il signor Boschi a iniziare un lungo percorso di riabilitazione che l'ha costretto a rinunciare alla sua attività lavorativa. Gli spoiler degli appuntamenti che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Angela. Quest'ultima ha subito le minacce di Constantin e ha ringraziato Ciro ma la donna farà un'altra richiesta al pugile riguardante il marito.

Pubblicità

Continuano i pericoli per la famiglia Boschi per via della presenza di Prisco

La signora Poggi chiederà all'amico di famiglia di tenere d'occhio Franco in quanto le mosse pensate dall'uomo potrebbero complicare la situazione con Prisco. Il ragazzo continuerà le sue indagini per capire se ci sia lo zampino di Gaetano e questa vicenda finirà per creare un avvicinamento tra Ciro e Angela. Il coatch è stato salvato da Ciro intervenuto in tempo per fermare le intenzioni di Constantin e il pugile ha tratto in salvo la moglie di Franco che è stata minacciata dallo scagnozzo di Gaetano.

Diventerà sempre più evidente che Ciro provi una certa attrazione nei confronti della moglie di Franco ma la questione sarà incentrata su Prisco. Questa vicenda ha messo in pericolo la vita di Angela e Franco che non erano sicuri di uscire indenni dallo scontro.

Constantin non vuole parlare con il commissario

I pericoli aumenteranno ma Ciro si rivelerà una pedina determinante per eliminare ogni problematica. Il pugile darà una collaborazione decisiva alla polizia che, grazie alla descrizione dei fatti del giovane uomo, riuscirà a risalire a Constantin che ha tentato di fare del male ad Angela.

Pubblicità

L'arresto di Constantin avvicinerà Giovanna alla verità ma il ragazzo dimostrerà di non avere intenzione di collaborare con la polizia con l'intento di non tradire la fiducia di Prisco. Il commissario non darà tregua a Constantin per fargli svelare la verità in merito al fatto che si nasconde dietro il nome di Prisco.