Brutte notizie in vista per i telespettatori di Uomini e donne che già pregustavano le puntate serali delle scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Lo scorso febbraio, infatti, le emozioni erano state tante in occasione delle decisioni definitive dei colleghi Lorenzo, Teresa (con le ben note conseguenze), Luigi e Ivan, e sembrava certo che Maria De Filippi avrebbe ripetuto l'esperienza in prima serata. In tale circostanza, infatti, gli ascolti erano stati buoni, così come l'interesse che la novità aveva scatenato sui social network.

Anticipazioni Uomini e Donne: cancellate le scelte serali.

A sorpresa, però, il portale di Davide Maggio ha lanciato in anteprima un'indiscrezione secondo cui Mediaset (in accordo con la casa di produzione Fascino) avrebbe cambiato idea sull'appuntamento speciale serale, riportando le scelte dei tre protagonisti al tradizionale orario pomeridiano.

Uomini e Donne anticipazioni: le scelte tornano di pomeriggio

Il rumor relativo alla cancellazione delle scelte serali di Uomini e Donne è rimbalzato in un battibaleno tra i vari siti e portali che si occupano di gossip e programmi televisivi, suscitando più di qualche malumore tra i telespettatori del programma.

Pubblicità

Dunque, per scoprire i nomi delle scelte di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià non ci saranno gli speciali in villa e nel romantico castello medievale: Maria De Filippi, infatti, avrebbe deciso di tornare alle origini, facendo sì che il pubblico possa apprendere il nome del fortunato o della fortunata di pomeriggio.

In attesa di scoprire se la conclusione dei percorsi dei tre tronisti avverrà in studio o in una location differente (per evitare la diffusione di spoiler), l'attesa per assistere alla prima cascata di petali rossi potrebbe essere ormai brevissima. Sembra, infatti, che possa avvenire già nella registrazione di domani 7 maggio, come lasciato intendere da Raffaella Mennoia su Instagram.

Trono Classico: l'annuncio di Raffaella Mennoia

Un paio di giorni fa Raffaella Mennoia ha stuzzicato la curiosità dei telespettatori di Uomini e Donne pubblicando una Instagram Stories inattesa. Oltre a comunicare che la registrazione inizialmente prevista per il 6 maggio sarebbe stata posticipata di un giorno, la collaboratrice di Maria De Filippi ha mostrato una foto con dei petali rossi, quelli che di solito piovono dal soffitto dello studio in occasione della scelta.

Pubblicità

L'indizio ha fatto subito pensare alla decisione di uno dei tre tronisti nell'appuntamento in studio sopracitato, e i pronostici sono tutti rivolti verso Angela Nasti. Nella precedente registrazione, infatti, l'influencer napoletana non era riuscita a trattenere le lacrime per l'assenza di Luca Daffrè. Successivamente lo aveva raggiunto a Milano e la coppia era stata pizzicata da "Il Vicolo delle News" mentre chiariva i precedenti diverbi.

Meno chiari, almeno per il momento, appaiono i percorsi di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià: lui è ancora indeciso tra Klaudia, Natalia e Muriel, mentre la torinese ha ridotto il campo tra Giulio e Manuel.