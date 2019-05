Sapevamo che il matrimonio sarebbe arrivato quest’anno ma nessuno sapeva la data. Ora invece finalmente il fatidico sì è stato pronunciato: Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas in una cerimonia tutt’altro che convenzionale! Non hanno aspettato neanche un giorno dopo aver ricevuto la licenza matrimoniale nella cittadina del Nevada e hanno organizzato una cerimonia davanti a pochi invitati. La cerimonia a sorpresa è avvenuta a meno di due ore dalla fine dei Billboard Music Awards 2019, che si sono svolti proprio a Las Vegas.

I fan di Game of Thrones non avrebbero mai immaginato di assistere così presto al matrimonio tra Sophie Turner e Joe Jonas, ma quando hanno cominciato ad uscire online video e immagini tutto è parso subito molto chiaro.

Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati

In uno dei video si vede proprio il membro de Jonas Brothers attendere la sua promessa lungo una navata, il tutto sulle note di “Speechless” cantata live dal duo Dan + Shay.

Il video con Sophie Turner e Joe Jonas alle nozze

A rendere la cerimonia ancor più divertente è il look dell’officiante incaricato di unire in matrimonio i due promessi, dato che ha sfoggiato un perfetto look da Elvis, con i due che si scambiano anelli fatti di caramelle mentre parte il classico “puoi baciare la sposa” tra un tripudio di applausi che dà il via ai festeggiamenti.

Tra i pochi invitati a questa improvvisata cerimonia anche i fratelli di Joe Jonas, Nick e Kevin, che si erano esibiti con lui poche ore prima con il loro ultimo successo “Sucker”. Presenti anche in platea le splendide Priyanka Chopra e Danielle Jonas.

Ma dov’era il cast di Game of Thrones? Il matrimonio tra Kit Harington e Rose Leslie aveva visto la partecipazione di tutto il cast in grande stile e ha stupito moltissimo i fan non vedere almeno Maisie Williams alle nozze della sua migliore amica Sophie Turner.

Il mistero però è presto svelato: questa estate in Francia si terrà la vera e propria cerimonia classica alla presenza di famiglie e amici, con tanto della giovane Maisie che sarà la damigella d’onore.

Joe Jonas e Sophie Turner si frequentano dal 2016 e proprio alla fine del 2018 il cantante le aveva fatto la fatidica proposta. I due si sono sempre dimostrati molto affiatati partecipando insieme a molti eventi e sfoggiando sempre dei favolosi costumi di coppia in occasione delle festività più famose come Halloween.

Un feeling incredibile che li ha portati al grande passo avvenuto ieri nella città del gioco d’azzardo con una cerimonia divertente pienamente in linea con questi due personaggi che hanno fatto impazzire i fan.

L’appuntamento dunque è per questa estate con il matrimonio atto secondo, in cui già si accettano scommesse sul vestito che indosserà Sophie Turner, o meglio la signora Jonas.