Dopo il fermo di una settimana, questa sera 2 maggio andrà in onda la penultima puntata della fiction di successo 'Mentre ero via'. La Serie TV con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Flavio Parenti e Carmine Buschini è stata molto apprezzata dai telespettatori italiani, che aspettano con ansia la puntata finale. La trama si basa su una donna di nome Monica, la quale ha perso la memoria, ma che ha provato pian piano a ritrovare, sforzandosi di ricordare avvenimenti del passato.

Anticipazioni 'Mentre ero via' ultima puntata: i ricordi del passato riemergono in Monica

Molte persone intorno a lei però le hanno fatto credere situazioni in realtà non veritiere, tanto che lei non si è fidata più di nessuno oltre che di Stefano. Detto ciò, la messa in onda finale è in programma per il 9 maggio. Secondo le ultime anticipazioni, la Grossi dovrà fare i conti con una rivelazione per lei sconvolgente.

Spoiler Mentre ero via, sesta e ultima puntata: la Grossi alle prese con una rivelazione

Monica, grazie alle sue indagini, si è resa conto che tutti le stanno mentendo.

Pubblicità

Nella sua memoria inizieranno a tornare alcuni ricordi e prima che se ne renda conto, la verità si paleserà ai suoi occhi. Nell'ultimo periodo, per lei non è stato facile distinguere il vero dal falso, dato i diversi depistaggi nei suoi confronti. All'improvviso però inizieranno ad emergere i suoi vecchi ricordi, fino a quando tutto non le sarà molto più chiaro e limpido.

Monica inizierà finalmente a comprendere la verità in merito al suo passato.

Dopo un colpo di scena, la donna ritroverà la memoria persa nei mesi scorsi. Gli equilibri della sua vita si stravolgono così nuovamente. Il fatto che lei sia riuscita a ricordare la metterà di fronte ad una rivelazione alquanto traumatica, sulla quale non si hanno ulteriori dettagli.

Dove rivedere le repliche di Mentre ero via

La serie televisiva Mentre ero via è composta da ben sei puntate, di cui l'ultima andrà in onda il 9 di maggio. Tutti i telespettatori che si fossero persi la messa in onda o non potranno vedere gli episodi previsti per questa settimana e la prossima, potranno riguardare le repliche in streaming online attraverso il sito di Rai Play.

Pubblicità

L'ente televisivo in questione mette a disposizione l'apposito sito, grazie al quale, dopo essersi registrati in maniera gratuita, sarà possibile ricercare rivedere tutte le puntate già andate in onda su Rai 1.

Inoltre, è disponibile anche l'omonima applicazione disponibile sia su smartphone che tablet. In questo modo tutte le fiction preferite trasmette della rete potranno essere riguardate in qualsiasi momento lo si voglia e in perfetta mobilità.

Pubblicità

Anche in questo caso sarà necessario effettuare una prima registrazione e inserire le credenziali necessarie per i successivi accessi.