Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Non mancano i colpi di scena all'interno del prodotto televisivo che regala ulteriori sorprese al pubblico, alle prese con dei nuovi piani ideati dai personaggi principali. Rimane al centro dell'attenzione delle trame la figura di Jaime, che ha un rapporto complesso con il figlio Samuel, colpevole di non aver comunicato al padre la malattia di Diego.

Trame Una vita: Samuel strangola il padre e Ursula nasconde la vittima

Quest'ultimo avrebbe contratto il mercurialismo e le sue condizioni di vita sono preoccupanti. Le anticipazioni delle puntate di Una vita rivelano che nei prossimi mesi di programmazione con la soap opera, Samuel e Jaime si renderanno protagonisti di un acceso diverbio che porterà ad un retroscena inaspettato. Samuel e il padre non riusciranno a placare gli animi, al punto che l'uomo finirà per strangolare a morte il genitore e da questa vicenda partirà un nuovo intreccio che potrebbe aumentare la suspense e far conoscere altri segreti.

Pubblicità

Il motivo di questa pesante lite è dovuto al fatto che Jaime non ha accettato il comportamento del figlio, colpevole di avere compiuto degli atti orrendi. L'uomo verrà a conoscenza della violenza fatta da Samuel nei confronti della moglie Blanca, ma la situazione subirà un ulteriore aggravamento per un'altra vicenda.

Jaime scopre la verità

Il dottor Briz si vedrà messo alle strette dal padre di Diego, al quale rivelerà la verità sulla malattia. Il medico racconterà all'Alday che il figlio Samuel gli ha dato dell'ingente denaro, con l'incarico di far credere a Diego di aver contratto il mercurialismo.

L'Alday, nonostante questa novità inaspettata, deciderà di fare un passo indietro per migliorare i rapporti con il figlio e informerà della situazione Blanca, dicendo che la notizia del mercurialismo di Diego è dovuta ad un errore medico.

Lo scontro con il figlio

Jaime, dopo un periodo in cui ha chiarito la questione con il secondogenito, si vedrà compromettersi nuovamente la vicenda e racconterà a Samuel di sapere la verità in merito alla falsificazione del referto di Diego, così come degli abusi fatti a Blanca.

Pubblicità

L'uomo risponderà a queste accuse, dicendo di essere innocente, ma lo scontro prenderà una piega inaspettata, dopo che Jaime lo inviterà a presentarsi in caserma per costituirsi. A causa di questa richiesta del genitore, Samuel perderà il controllo della situazione e arriverà a strangolare Jaime, mentre Ursula si impegnerà per nascondere il corpo della vittima. Il fratello di Diego rimarrà dispiaciuto per ciò che ha fatto e si dirà intenzionato a scappare a calle Acacias, dove avrà la vicinanza di Felipe e Celia.