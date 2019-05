Stefano Torrese e Pamela Barretta protagonisti di uno scontro forte nel Trono Over di Uomini e donne. La puntata di oggi era iniziata nel migliore dei modi. Stefano, al centro dello studio, ha donato un anello a Pamela, promettendole di impegnarsi con lei a lungo termine.

Tra i suoi progetti, anche quello di farle conoscere suo figlio, certo dei suoi sentimenti. Peccato che, finito il momento romantico, Roberta abbia rotto le uova nel paniere ai due. Dopo essersi alzata, ha consegnato il suo cellulare a Gianni Sperti, che ha letto ad alta voce i messaggi scambiati tra lei e Stefano. Improvvisa e inaspettata la reazione di Pamela.

Uomini e Donne: Roberta tra Pamela e Stefano

Nella puntata di oggi di 'Uomini e Donne', è scoppiato il caos.

Uomini e Donne, Pamela e Stefano litigano dopo l'intervento di Roberta

Dopo la lettura ad alta voce della chat tra Roberta e Stefano, Pamela ha perso le staffe. Prima della 'dichiarazione d'amore' del Torrese, Roberta aveva ricevuto diversi messaggi da quest'ultimo, nei quali si confidava con lei dicendole di non essere sicuro sul da farsi con Pamela. Roberta ha specificato che avrebbe comunque postato sui suoi social la chat. Parte del pubblico si è schierato dalla parte della neo coppia, giudicando il comportamento di Roberta poco opportuno.

Pamela, dopo aver letto la chat della discordia, ha lanciato l'anello di fidanzamento addosso a Stefano, uscendo dallo studio. Il cavaliere l'ha raggiunta, cercando di farla tornare sui suoi passi. La dama è rientrata in studio, sebbene molto contrariata. Intanto Roberta è rimasta ferma sulle sue posizioni.

Trono Over di Uomini e Donne: 'Chi la fa l'aspetti'

Pare che Roberta abbia voluto togliersi qualche sassolino nella scarpa. ''Chi la fa l'aspetti'' ha detto la dama rivolgendosi alla neo coppia.

Pamela, dopo essere ritornata in studio, ha riletto la chat insieme a Gianni. Maria De Filippi ha specificato che questa conversazione risale a mesi fa, quando Pamela e Stefano non erano ancora insieme. Pamela però non sembra averla presa affatto bene, continuando a dare del bugiardo al cavaliere.

Dopo la lunga discussione, Maria De Filippi ha invitato le due dame e il cavaliere a stringersi la mano e a scusarsi per le reciproche frecciatine, ricordando che la famigerata chat appartiene ad un tempo ormai passato.

Roberta ha poi ribadito di essere soddisfatta di aver fatto emergere questo retroscena. La querelle in studio si è chiusa con diversi punti interrogativi. Senza dubbio, Pamela e Stefano avranno modo di chiarirsi in privato. Da alcune indiscrezioni, pare che la coppia abbia deciso di lasciarsi, ma per ulteriori aggiornamenti si dovranno attendere le prossime anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne.