Da poche ore sul web è trapelata una notizia che sta entusiasmando i fan. In tutto questo periodo non si è fatto altro che discutere su quando i tre tronisti di Uomini e donne avrebbero compiuto le loro scelte. Nel corso della giornata di ieri, su alcuni portali di gossip è stata diffusa la notizia che i giorni delle registrazioni delle tre scelte sarebbero stati il 29, 30 e 31 maggio.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo congetture e supposizioni, la caporedattrice del talk show, Raffaella Mennoia, ha deciso di svelare qualche dettaglio attraverso le Instagram Stories presenti sul suo profilo. La donna ha annunciato che le scelte saranno effettuate in diretta.

Il messaggio di Raffaella Mennoia: no spoiler, le scelte saranno in diretta

Ebbene sì, si ritorna alla vecchia maniera. Tanti anni fa, infatti, onde evitare spiacevoli spoiler, la redazione di Uomini e Donne aveva deciso di trasmettere i momenti delle scelte in diretta.

Uomini e donne: le scelte saranno in diretta

Con il passare del tempo e il mutare delle esigenze di spettacolo, Maria De Filippi aveva deciso di estendere le registrazioni anche i momenti più importanti. Come spesso è capitato, però, molti siti che trattano del programma Uomini e Donne, tramite le loro 'talpe', hanno svelato in anticipo il nome della scelta del tronista di turno. Facendo le scelte in diretta, però, questo non è possibile. La Mennoia, infatti, all'interno del suo messaggio sulle Instagram Stories del suo profilo personale, ha dichiarato che questa volta non avrebbero potuto svolgere la loro 'missione'.

Pubblicità

La Mennoia fa ulteriore chiarezza sulle 'nuove scelte' di Uomini e Donne

Ad ogni modo, la collaboratrice di Maria De Filippi ha voluto fare anche un po' di chiarezza in merito a tutte le voci che stanno circolando in questi giorni. La donna ha rivelato che le esterne in villa non sono ancora terminare. Ancora oggi, infatti, tutti sono all'opera per ultimare le registrazioni di questi momenti. In merito alle date ufficiali in cui verranno mandate in onda le scelte, la Mennoia è stata molto vaga.

La caporedatttrice ha detto che, a breve, darà sicuramente informazioni più certe. Tuttavia, dal momento che dietro le quinte si è deciso di prendere la strada delle dirette, tornando al modello tradizionale, è molto probabile che queste date siano proprio il 29, 30 e 31 maggio, gli ultimi tre giorni del mese. In ogni caso, non ci resta altro che attendere un altro po' di giorni prima di avere ulteriori informazioni in merito.